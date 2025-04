iPhone 17 Pro kan släppas i en ljusblå färg – men räkna inte med det

Även om vi har ganska bra koll på flera av de specifikationer som väntas för iPhone 17 Pro, är det betydligt mer osäkert vilka färger modellen – och iPhone 17 Pro Max – kommer att säljas i. Nu har dock en ny färgkandidat dykt upp och det verkar som att Apple överväger en nyans som kallas Sky Blue.

Detta enligt läckan Majin Bu (via Apple Insider), som hävdar att källor i nära kontakt med leveranskedjan uppger att flera färgalternativ diskuteras – men att Sky Blue just nu är det alternativ som ligger bäst till.

Självklart kommer telefonen att släppas i fler än en färg, men eftersom Apple bara bytte ut en nyans när man gick från iPhone 15 Pro till iPhone 16 Pro är det troligt att vi får se samma strategi igen för iPhone 17 Pro.

You may like