iOS 26-beta ger Apple Maps en AI-boost – och det kan vara nog för att locka dig från Google Maps

En ny AI-sökfunktion har upptäckts i Apple Maps

Den finns i den senaste utvecklarbetan av iOS 26

Den färdiga versionen av mjukvaran väntas rullas ut i september

I takt med att nya betaversioner av iOS 26 fortsätter att släppas upptäcker vi fler funktioner som Apple ännu inte nämnt – nyligen handlade det om laddningslampor för AirPods och nu är det AI-sökningar i Apple Maps.

Teamet på 9to5Google har upptäckt att sökfunktionen i Apple Maps nu uppmuntrar användare att ”söka som du pratar” – till exempel genom att skriva eller säga något som ”hitta kaféer med gratis Wi-Fi”.

Funktionen finns nu i den femte utvecklarbetan av iOS 26, så kör du den offentliga betan kommer du inte att se den än. Det är också möjligt att den justeras eller till och med tas bort innan den slutgiltiga versionen av iOS 26 lanseras i september, men det verkar troligt att den stannar kvar.

Det är helt klart ett enklare och mer intuitivt sätt att söka efter platser om du vill ange mer specifika kriterier – som Wi-Fi, matutbud, laddning för elbilar, rullstolsanpassning eller något annat.

Apple Maps vs Google Maps

Uppdateringen gör att Apple Maps kommer närmare Google Maps. (Image credit: Future)

Det är möjligt att funktionen just nu bara är aktiverad i USA, eftersom våra kollegor som uppdaterat sina iPhones till iOS 26 developer beta 5 inte lyckades få fram det naturliga språkläget i Apple Map.

Teamet testade också att göra en liknande sökning i Google Maps – med blandade resultat. Den hittade kaféer utan problem, men listade flera som med säkerhet inte har gratis Wi-Fi.

Det visar en begränsning med AI-funktioner som dessa: även om AI:n kan vara bra på att förstå vad du menar och omvandla tal till text, är den fortfarande beroende av kartdatan för att ge korrekta resultat.

När det gäller rådata har Google Maps troligen fortfarande ett övertag över Apple Maps – men uppdateringar som denna i iOS 26 gör Apples kartapp mer attraktiv och användbar, och kan vara nog för att vinna tillbaka vissa användare från Google Maps.