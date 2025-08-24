Apple iPhone 17 kanske inte blir den sista modellen med Camera Control trots allt

Apple kan behålla Camera Control-knappen

Tidigare rykten hävdade att den skulle försvinna med iPhone 18

Vi kan få se en enklare variant av knappen i framtida iPhones

Förra veckan hörde vi ett rykte om att iPhone 17 skulle bli den sista modellen med Camera Control-knappen, som introducerades i fjol med iPhone 16 – men en ny läcka antyder nu att knappen lever vidare, om än i en annan form.

Det nya ryktet kommer från den välkända läckan Instant Digital (via MacRumors), som säger att Camera Control-komponenter redan är i produktion för iPhone 18. Det motsäger påståendena om att Apple skulle ta bort den eftersom den inte används tillräckligt mycket.

Det finns dock en hake: Apple ska tydligen ta bort den kapacitiva sensorn nästa år för att spara kostnader. Det är den sensorn som känner av beröring och svep, vilket gör det möjligt att gradvis ändra inställningar som exponering eller zoom.

Kvar blir då bara trycksensorn, som kan känna av olika styrkor i tryck. Vi får vänta och se hur detta kan påverka de olika funktionerna i Camera Control – vissa kan behöva göras om eller ersättas med hjälp av iOS.

Blandade reaktioner

Vi förväntar oss att Apples VD Tim Cook presenterar iPhone 17 nästa månad. (Image credit: Getty Images)

När Camera Control introducerades med iPhone 16-modellerna beskrev Apple den som en funktion som ”förhöjer kameraupplevelsen” och som är ”fullpackad med innovation” – med enklare åtkomst till olika kamerakontroller och Visual Intelligence.

I vår recension av iPhone 16 kallade vi den för en ”stor förbättring” för Apples telefoner och faktiskt ”den bästa nyheten” i 2024 års modeller. Däremot dök den inte upp på iPhone 16e som Apple lanserade i februari året därpå.

Trots vår entusiasm har mottagandet överlag varit blandat. Vissa har haft svårt att hitta ett verkligt användningsområde för Camera Control-knappen, men det verkar som att den kräver lite tid och ansträngning för att utnyttjas fullt ut.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Det som däremot verkar klart är att vi kommer att få se den vanliga Camera Control-knappen igen på alla fyra iPhone 17-modeller i september – inklusive, om läckorna stämmer, iPhone 17 Air som sägs ersätta iPhone 16 Plus i år.