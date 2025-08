Vad menas egentligen med "snart"? Google pikar Apple för Siri-förseningar i ny Pixel 10-teaser

Google har visat upp Pixel 10 i en ny teaser

30-sekundersreklamen pikar Apple för att AI-drivna Siri låter vänta på sig

”Ställ högre krav på din telefon”, säger Google

Det är bara 15 dagar kvar tills Google officiellt visar upp Pixel 10-serien tillsammans med flera andra enheter, men redan nu har vi fått en ny teaser som inte bara ger oss en glimt av telefonens design – utan även en tydlig pik till konkurrenten Apple.

I den 30 sekunder långa reklamfilmen ”Google Pixel 10 | Soon” får vi se smygtittar från vänster och höger sida av telefonen samt nästan hela baksidan – inklusive kameramodulen, som ser ut att vara kvar vare sig man gillar den eller inte. Samtidigt dyker budskapet upp: “Ask more of your phone” – ”Ställ högre krav på din telefon.”

Google nämner aldrig Apple vid namn, men budskapet i reklamen är tydligt. Den börjar med att säga: “Om du köper en ny telefon för en funktion som kommer snart…” – och påminner sedan om att om du har väntat i över ett år, kanske du borde omvärdera vad ”snart” egentligen betyder.

På Instagram publicerade Google teasern från flera konton, där de dessutom uppmanar användarna att “Get outside your comfort phone” – en ordlek som träffar helt rätt.

Som pricken över i:et ackompanjeras videon av en instrumental version av “The Next Episode” av Dr. Dre. Google vill med andra ord att vi ska fatta vinken och överväga en Pixel 10 istället för att vänta på Apple.

Pixel 9-serien – inklusive 9, 9 Pro, 9 Pro XL och 9 Pro Fold – lanserades med en hel arsenal av AI-funktioner tack vare Googles egna Gemini-modeller. Dessa funktioner inkluderar verktyg som låter dig ta gruppfoton med färre försök, funktionen Circle to Search för att söka på vad som visas på skärmen och det nya verktyget Pixel Screenshots.

(Image credit: Google)

Apple presenterade sina AI-funktioner under namnet Apple Intelligence i juni 2024. iPhone 16-serien, som var byggd med Apple Intelligence i åtanke, lanserades i september samma år och de första funktionerna började rullas ut i oktober 2025.

Men våren 2025 meddelade Apple en försening för den AI-drivna versionen av Siri. I en intervju med TechRadars Editor-at-Large Lance Ulanoff förklarade Apples mjukvaruchef Craig Federighi att det tog längre tid än väntat, men att Siri skulle vara redo nästa år. Tim Cook upprepade samma budskap under kvartalsrapporten för Q4 och sa att teamet gör goda framsteg – men lanseringen blir alltså först 2026.

En väntan på över ett år är lång, särskilt när förväntningarna är höga – både från oss och många andra i branschen.

(Image credit: Google)

Google håller sitt evenemang den 20 augusti 2025, vilket sannolikt sker flera veckor före Apples nästa iPhone-event där iPhone 17-familjen förväntas presenteras. Det verkar som att Pixel-teamet både vill få ett försprång – och passa på att driva lite med konkurrenten.

Vi räknar med att få se Pixel 10, Pixel 10 Pro och Pixel 10 Pro XL vid lanseringen – bara veckor efter Samsungs presentation av Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 och Galaxy Z Flip 7 FE. Enligt läckta prisuppgifter verkar Google inte ha några planer på att höja priserna för sina huvudtelefoner, vilket förstås gläder plånboken.

Någon drastisk designändring väntas inte – det moderna utseendet från Pixel 9 lär fortsätta, vilket teasern i princip bekräftar. Däremot tyder allt på att en ny Tensor-processor och flera AI-funktioner är på väg.

Med över två veckor kvar till Googles stora event är det troligt att vi får se fler teasers. Frågan är bara hur mycket mer direkta de vågar bli – och om de byter artist för bakgrundsmusiken.