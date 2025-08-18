Google släpper fler teasers inför Pixel 10-eventet – foto-AI står i centrum

VPN-deal Skaffa NordVPN idag med 76% rabatt - TechRadars topprankade VPN-tjänst håller dig säker online och hjälper dig låsa upp Netflix-bibliotek i andra länder.

Google har laddat upp fler Pixel-event-teasers

Telefoner, klockor och hörlurar väntas

Flera kändisar kommer att vara på plats också

Google kommer att lansera Pixel 10-telefonerna, Pixel Watch 4 och Pixel Buds 2a nu på onsdag den 20 augusti, och flera nya officiella teaserklipp har publicerats online för att promota eventet.

En av teasrarna som dykt upp på Made by Google-flödet på X lyfter fram AI-fototeknik: att lägga till personer i bilder efter att de tagits och att gå bortom de vanliga zoomnivåerna för att komma ännu närmare motivet.

Dessa AI-drivna redigeringsverktyg finns redan på nuvarande Google Pixel 9-modeller, men antydan är att vi får fler funktioner i samma anda när de fyra förväntade Pixel 10-enheterna visas upp.

En annan teaser fokuserar på att lanseringseventet hålls i New York, med specialgäster som Jimmy Fallon, Stephen Curry, Lando Norris och Jonas Brothers bland de som ska delta – så det lär bli gott om kändisar på plats.

Många nya enheter

Live from NYC, it's #MadeByGoogle '25! Tune in on August 20th at 1pm ET to catch our latest products and celebrate 10 generations of Pixel with all these special guests & more 👀Are you ready to get outside your comfort phone? https://t.co/3qmNQCXzzo pic.twitter.com/9IA1pO9G6FAugust 15, 2025

De andra teasrarna som laddats upp de senaste dagarna visar upp Google Pixel 10 Pro Fold och kommenterar på en brist på innovation i mobilbranschen – möjligen en pik mot Apple, som ännu inte lanserat någon vikbar telefon till skillnad från Samsung och Google.

När det gäller estetik och innehåll stämmer dessa teaserklipp väl överens med andra förhandsvisningar vi redan sett från Google. Det verkar som att den grå/silvriga färgen, som enligt uppgift ska heta Moonstone, kommer att synas mycket.

Ett av klippen visar också en Pixel Watch och ett par Pixel Buds, vilket bekräftar att vi kan räkna med att dessa enheter dyker upp tillsammans med fyra telefoner: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL och Pixel 10 Pro Fold.

Ryktena som florerat online har täckt allt från att Pixel 10 kan bli eSIM-exklusiv till att den får en uppgraderad telefotokamera, och om bara några dagar får vi veta exakt vad Google har arbetat med.