Google Pixel 10-serien kan lanseras en vecka senare än Pixel 9

Läckta bilder oss en titt på den möjliga designen av Pixel 10 Pro

Ringsignalen för telefonen har också läckt ut

Google tillkännagav Pixel 9-serien den 13 augusti förra året och vi har tidigare gissat att Pixel 10-serien kunde komma ännu tidigare i år. Vissa Pixel-entusiaster får möjligen en förhandsvisning av enheterna redan den 27 juni, men en ny läcka antyder att Pixel 10-serien i själva verket släpps senare i år än Pixel 9-serien.

Detta enligt källor till Android Headlines, som uppger att Pixel 10-serien kommer att tillkännages den 20 augusti – alltså en vecka senare än lanseringen i fjol.

Förhandsbokningar kommer troligen att gå live samma dag och Pixel 10-serien – som väntas inkludera Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL och Pixel 10 Pro Fold – ska enligt uppgifter börja levereras den 28 augusti.

Vi bör dock ta denna information med en nypa salt, eftersom lanseringen i så fall sker långt efter förhandsvisningen den 27 juni och troligen även långt efter att Android 16 släppts.

Normalt lanserar Google nya Android-versioner mot slutet av året, men i år har det lagts tidigare. Därför skulle det vara logiskt att även tidigarelägga lanseringen av nya Pixel-enheter, så att de kan visas upp med den nya mjukvaran.

Samtidigt behöver Google tid för att utveckla och producera nya Pixel-modeller, så en lansering i augusti vore inte heller särskilt förvånande.

Image 1 of 2 Ett läckt foto av en Pixel 10 Pro. (Image credit: Mystic Leaks) Ett läckt foto av en Pixel 10 Pro. (Image credit: Mystic Leaks)

Oavsett vilket är detta inte den enda Pixel 10-läckan just nu – bilder på vad som verkar vara en prototyp av Pixel 10 Pro har delats av en person med namnet Mystic Leaks (via Android Authority).

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Bilderna – några av dem syns ovan – visar en telefon som påminner mycket om Pixel 9 Pro, men med en tunnare metallram runt kameramodulen och SIM-korthållaren flyttad till ovansidan.

Fotona visar också telefonen igång med en app som visar vissa specifikationer, bland annat det förväntade Tensor G5-chippet, 16 GB RAM och 256 GB lagring.

Även om vi bör ta även denna läcka med en nypa salt, ser den övertygande ut och stämmer överens med tidigare renderade bilder av Pixel 10.

Ringsignalen

Slutligen har vad som påstås vara ringsignalen för Google Pixel 10 också läckt, tillsammans med några systemljud.

Du kan lyssna på dem i YouTube-videon från theVakhovske ovan (via Android Headlines). Ringsignalen heter tydligen "The Next Adventure", vilket passar in i samma namntema som Pixel 9-seriens "Your New Adventure".

Tidigare erfarenheter tyder dock på att dessa ljud troligen kommer till äldre Pixel-enheter också, så du kommer troligen inte behöva köpa en Pixel 10 för att få dem.