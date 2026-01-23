Den här tegelstenen till telefon har en projektor, en campinglampa och ett batteri på 17 600 mAh

Tank X är en telefon med en inbyggd projektor på 220 lumen

Den har även en campinglampa och en nattkamera

Batteriet är enormt på 17 600 mAh

Om du tycker att alla telefoner börjar kännas likadana kan det vara läge att ta en titt på 8849 – ett varumärke du kanske inte har hört talas om men som i det tysta har stoppat in en rad ovanliga funktioner i sina telefoner, inklusive projektorer.

Tank X är den senaste i raden av sådana telefoner. Vi har tidigare skrivit om Tank 4 som också har en projektor. Den modellen ligger dock på 100 lumen, medan Tank X:s projektor kan leverera 220 lumen i ljusstyrka.

Det är fortfarande bara runt en tiondel av vad till exempel Epson Pro Cinema LS9000 klarar av, men med tanke på att projektorn här är inbyggd i en telefon är den ändå relativt ljusstark.

Tank X har också ett massivt batteri på 17 600 mAh, vilket får till och med telefoner som Realme P4 Power med sitt 10 001 mAh-batteri att blekna, och den stöder dessutom laddning på upp till 120 W.

Utöver detta finns en campinglampa på 1 200 lumen, en 6,78-tumsskärm med upplösningen 1 080 × 2 460 och uppdateringsfrekvens på 120 Hz, en huvudkamera på 50 MP, en nattkamera på 64 MP, en 8 MP-telekamera med 3× optisk zoom, en selfiekamera på 50 MP, ett mellanklasschippet MediaTek Dimensity 8200, 16 GB RAM och 512 GB lagring.

Stor, tung och nischad

Med all den här tekniken ombord är detta förstås ingen slimmad telefon. Faktum är att den är enorm med sina 31,9 mm i tjocklek och en vikt på 750 gram. Som jämförelse är iPhone 17 Pro Max, som redan räknas som stor bland vanliga telefoner, 8,8 mm tjock och väger 233 gram.

Men Tank X är inte tänkt att vara en telefon för massmarknaden. Det här är en nischad enhet som är designad för användning ute i naturen, där campinglampan, nattkameran och det stora batteriet kan komma väl till pass.

Man kan förstås undra över projektorn och ja, det gör vi också. Marknadsbilder visar telefonen placerad på en sten och projicerande mot en yta som inte syns. Om du hittar en lämplig yta kan detta kanske vara ett sätt att ta med sig filmkvällar på campingturen.

Även om vi tror att den här funktionen fungerar bättre inomhus än utomhus kan vi ändå se hur möjligheten att ha tillgång till en projektor var som helst kan vara användbar. 8849 fortsätter ju att göra den här typen av telefoner, så någon verkar uppenbarligen ha nytta av dem.

Om du är en av dessa personer kommer du att kunna köpa Tank X från den 1 februari, även om priset ännu inte har avslöjats.