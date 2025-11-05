Black Friday-deals på telefoner har börjat dyka upp – här är modellerna med bäst rabatter just nu

Black Friday 2025 närmar sig och redan nu börjar vi se några riktigt fina rabatter på telefoner. Av de tidiga erbjudanden som dykt upp hittills har vi bland annat den tidigare kamerajätten Xiaomi 14 Ultra och dess billigare syskon Xiaomi 14T. Att dessa modeller skulle få stora rabatter under årets Black Friday var nästan väntat, eftersom den nya Xiaomi 15-serien är släppt.

För dig som är på jakt efter något riktigt budgetvänligt, kan erbjudandet på Realme 14 kanske vara något. Den har med sin tidiga Black Friday-rabatt fått sitt lägsta pris någonsin och går att klicka hem för så lite som 3 290 kronor. Det blir inte mycket billigare än så!

Ta en titt på erbjudandena här nedanför, där du även hittar länkar till återförsäljarna.

Tidiga Black Friday-rabatter på telefoner

Lägsta pris någonsin Xiaomi 14 Ultra | 11 990 kr → 9 990 kr

Få 17% rabatt: Erbjudandet på den fortfarande kraftfulla kameramobilen Xiaomi 14 Ultra ger dig en fin rabatt på 17% och det lägsta priset någonsin på telefonen. Den finns i flera olika färger.



Den har ersatts av den ännu kraftfullare Xiaomi 15 Ultra, men den har fortfarande en toppresterande kamera som håller måttet enligt dagens standarder, tillsammans med en lyxig design. Så om du vill ha en bra kameramobil till ett överkomligt pris, är detta ett utmärkt tillfälle att slå till.



Beställ den här.

Xiaomi 14T | 5 490 kr → 4 790 kr

Få 13% rabatt: Ett kraftfullt mellanklassalternativ med hög prestanda, stark kamera och snabb laddning. Hos Proshop kan du beställa hem den för ett riktigt fint Black Friday-pris just nu. Den finns i flera olika färger.



Beställ den här.