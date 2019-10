Samsung Galaxy S11 kan få några rejäla kamerauppgraderingar

Kameran kan bli en av de mest spännande aspekterna på Samsung Galaxy S11, då tidigare rykten har pekat på både en 108 MP-lins och en eventuell 5x optisk zoom-lins - men nu verkar det som att zoom-linsen kan komma att bli ännu mer imponerande.

Den kända läckan UniverseIce på Twitter har laddat upp ett inlägg där han påstår att "S11 inte bara kommer att ha en vanlig 5x optisk zoom". Han avslöjade inte något om vad detta innebär, men med tanke på hans formulering verkar det som att linsen fortfarande kommer att vara en 5x optisk zoom, fast att det kommer att vara något speciellt eller annorlunda med den.

I ett svar på inlägget, hävdade han även att Samsung Galaxy S11 förmodligen kommer att vara lite tjockare än Galaxy S10, som är 7,8 millimeter tjock. Men tillbaka till kameran, vi har nämligen en idé om vad som kan vara så speciellt med zoom-linsen.

The S11 doesn't just have a normal 5x optical zoom.October 7, 2019