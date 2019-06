Samsung Galaxy Note 10 kan få mycket snabbare laddning

Samsung har börjat utrusta mobiler som Galaxy S10 5G med 25W snabbladdning för att säkerställa att de laddar snabbare än de flesta andra mobiler, men nu verkar det som att Samsung Galaxy Note 10 kan bli ännu snabbare.

Det är åtminstone intrycket vi får av ett nytt inlägg på Twitter som laddades upp av den kända läckan IceUniverse. Han följde upp på ett tidigare påstående om att Galaxy Note 10 inte får 25W laddning, genom att understryka att detta nödvändigtvis inte betyder att den kommer att laddas långsammare än så, något som tyder på att den kan komma att få ännu snabbare laddning.

Detta påstående backas dessutom upp av en så kallad "trovärdig källa", som talat om för Forbes att vi bör "tänka större".

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

“Note10 charging is not 25w” ≠ “less than 25w”, perhaps starting from Note10, battery capacity and charging speed will no longer be Samsung's weaknesses, or even advantages.But I don't want to say more because everything has variables. pic.twitter.com/PQR2Q6oUNXMay 4, 2019