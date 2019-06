Samsung Galaxy Note 10 avrà una ricarica ultra veloce e una batteria molto capiente

Samsung da qualche tempo equipaggia i suoi modelli top come Galaxy S10 5G con la modalità di alimentazione da 25W che permette una ricarica ultra veloce, ma il Samsung Galaxy Note 10 potrebbe riuscire a ricaricarsi ancora più velocemente.

Almeno questa è l'impressione che @UniverseIce (una fonte rispettata nel settore) ha fornito in un suo tweet. Si tratta in realtà di una novità visto che le ultime indiscrezioni indicavano che Galaxy Note 10 non avrebbe avuto la ricarica da 25W. Ma secondo @UniverseIce questo significava semplicemente che la potenza sarà superiore ai 25W.

Anche una "fonte ufficiale", in un colloquio informale con Forbes, ha confermato l'ipotesi affermando che "bisogna sempre pensare in grande."

“Note10 charging is not 25w” ≠ “less than 25w”, perhaps starting from Note10, battery capacity and charging speed will no longer be Samsung's weaknesses, or even advantages.But I don't want to say more because everything has variables. pic.twitter.com/PQR2Q6oUNXMay 4, 2019