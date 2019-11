Samsung Galaxy Note 10:ssä saattaa olla iso akku ja todella pikainen lataus

Samsung on alkanut varustella joitain puhelinmalleja, kuten Galaxy S10 5G:n, 25 W pikalatauksella, jotta puhelimiin saisi virtaa nopeasti. Uusien vuotojen perusteella Samsung Galaxy Note 10 saattaa latautua vieläkin nopeammin.

Näin ainakin vihjaa luotettavana vuotajana tunnettu @UniverseIce. Käyttäjä kommentoi väitettä, jonka mukaan Galaxy Note 10:ssä ei välttämättä olisi 25 W latausta, ettei se välttämättä tarkoita sitä, että lataus olisi pienempi kuin 25 W.

Samansuuntaista infoa on kuullut myös Forbes, jonka "luotettava lähde" on kertonut "ajattelemaan asiaa isommin".

“Note10 charging is not 25w” ≠ “less than 25w”, perhaps starting from Note10, battery capacity and charging speed will no longer be Samsung's weaknesses, or even advantages.But I don't want to say more because everything has variables. pic.twitter.com/PQR2Q6oUNXMay 4, 2019