Netflix ställer in en av de största nya serierna från 2020

Netflix har ställt in TV-serien "Away", rymdramat med Hilary Swank i huvudrollen. Ingen anledning har angetts för detta, som först rapporterades av webbplatsen Deadline - serien verkade relativt framgångsrik och dök upp på Netflix' egen topp 10-lista och gick bra även i Nielsens streaming-listor.

Det såg definitivt ut som om serien var klar att få en säsong två - men nu har den istället blivit en del av Netflix en-säsong-och-så-var-det-över-kategori, ungefär som "I Am Not Okay with This "The Society".

Netflix verkar vara på avbokningshumör i år, då även wrestlingdramat "GLOW" ställdes in innan vi fick se något från den redan bekräftade säsong 4, och den kritikerrosade "Teenage Bounty Hunters" fick också smaka på avboknings-hammaren.



Även om saker och ting vanligtvis är transparenta när de flesta TV-serier på stora kanaler och nätverk ställs in, släpper Netflix sällan data för alla sina program - bara några få de själva väljer att dela. Därför kan det vara oklart hur vissa serier faktiskt presterar och hur mycket internationella tittarfaktor påverkar beslutsfattandet.

Away handlar om en astronaut som lämnar sin familj i ett svårt ögonblick för att åka iväg på ett uppdrag till Mars, innan serien börjar skifta fokus till de övriga besättningsmedlemmarnas bakgrunder också.

Hilary Swank är en av de få skådespelarna som har vunnit Oscar för Best Actress två gånger - så hon var ett riktigt bra kap för Netflix.

Varför ställer Netflix in så många serier?

Några av de senaste serierna som Netflix har ställt in har varit på grund av Covid-relaterade orsaker, men det är för övrigt allmänt accepterat att serier ställs in eller får nya säsonger baserat på deras potentiella kostnad kontra den troliga publiken som kommer att komma tillbaka för nästa säsong.

I år har det ändå blivit väldigt tydligt att det är riskabelt att bli allt för investerad i en ny Netflix-serie - GLOW hade redan fått bekräftat en fjärde och sista säsong innan den istället ställdes in, något som blev en stor besvikelse. Säsong 2 av The Witcher är åtminstone ett säkert kort.

Som tidigare nämnt har Netflix en tendens att enbart att släppa siffror för serier när de själva vill. Ratched är exempelvis streamingtjänstens stora stjärna i år vad gäller tittarsiffror för den första säsongen, där 48 miljoner prenumeranter kollade på serien under den första månaden.