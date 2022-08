Google Pixel Fold kan skilja sig från Samsung Galaxy Z Fold 4 på ett viktigt sätt

Det verkar som om vi är ett steg närmare den ryktade Google Pixel Fold (opens in new tab), då 91Mobiles (opens in new tab) har upptäckt ett nytt patent som tyder på att den kommande vikbara mobilen kommer att skilja sig från Samsungs Galaxy Z Fold 4 på ett viktigt sätt.

Enligt diagram som ingår i patentet, som lämnades in till World Intellectual Property Organization (WIPO) redan i juni 2021, kommer Pixel Fold enligt uppgift ha en liknande formfaktor som Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab).

Bilderna visar en enhet med en jämförbar gångjärnsmekanism och som öppnar sig som en bok för att avslöja en innerskärm i surfplattestil.

Pixel Fold dock kommer att skilja sig åt när det gäller den inre selfiekameran, som tydligen kommer att vara placerad i en tjockare ram än normalt som omger skärmen, snarare än att försöka sig på Samsungs tillvägagångssätt med selfiekameran under skärmen. Du kan kolla in patentet här nedanför.

Googles kommande vikbara mobil ser ut att ha en tjock ram där selfiekameran är placerad.

En tikt på den påstådda gångjärnsmekanism för Pixel Fold. Så här kan Pixel Fold se ut när den är stängd. Enhetens selfiekamera ska enligt uppgift placeras i den tjocka ramen.

Varför den tjocka ramen?

Även om det flesta är överens om att Samsung mestadels har spikat mobilen som kan vecklas ut för att bli en mini-surfplatta med sin Galaxy Z Fold-serie, har enhetens avancerade selfiekamera under skärmen varit anledning för kritik hos vissa användare.

Kameran under skärmen introducerades med fjolårets Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab) och är utan tvekan imponerande ur en estetisk synvinkel, vilket gör att användarna kan se enhetens stora 7,6-tumsskärm helt utan störningsmoment.

Det blir dock en avvägning när det kommer till bildkvaliteten på selfies, vilket resulterar i bilder med lägre upplösning som kräver en hel del efterbearbetning för att endast ge hyfsade resultat. Det gör också att enhetens inre kamera är mindre än idealisk för videosamtal.

Med tanke på att Googles mobiler är kända för sina exceptionella kameror är det ingen överraskning att teknikjätten vill försöka undvika detta hinder helt och hållet genom att bädda in en traditionell selfiekamera i ramen på sin egen vikbara enhet.

Huruvida den mindre tilltalande designen kommer att vara värd det återstår att se, men vi gissar att Googles selfie-kapacitet kommer att resultera i bättre kritik från användare jämfört med Samsungs lösning. Ingenting av detta är dock bekräftat ännu, så vi får helt enkelt vänta på officiell information från Google innan vi kan veta något med säkerhet.