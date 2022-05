Google Pixel Fold kommer inte att vara i vägen för Samsung Galaxy Z Fold 4 trots allt

Ett tag såg det ut som att Samsung skulle få tuff konkurrens på marknaden av vikbara mobiler i år, då deras kommande Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) och Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) hade Google Pixel Fold att konkurrera med, men nu verkar det inte längre bli fallet.

Enligt The Elec (opens in new tab) har Google skjutit fram lanseringen av Pixel Fold. Uppenbarligen hade företaget planerat att lansera mobilen under det fjärde kvartalet i år, så en försening betyder förmodligen att den inte kommer att dyka upp förrän 2023, men rapporten går inte in på några detaljer.

Sajten hävdar att "personer som känner till saken" hävdar att förseningen helt enkelt beror på att Pixel Fold "inte är så komplett som Google önskar."

Det är inte riktigt klart vad de menar med det, men eftersom det handlar om en vikbar mobil som i huvudsak är en helt ny produkttyp för företaget med ett gäng komplexa aspekter – framför allt den vikbara skärmen och gångjärnet – är det troligt att delar av enheten inte är lika polerade som Google vill.

Samsungs nuvarande ledning på marknaden av vikbara mobiler beror delvis på en orädsla att släppa opolerade produkter under de första generationerna, men det verkar alltså som att Google inte är villiga att göra det och med mer konkurrens än vad Samsung hade när vikbara mobiler kom in på marknaden, är det nog ett klokt val.

Det är dock bara en källa än så länge som har hävdat Google Pixel Fold har försenats, så det finns fortfarande en chans att vi kommer att se den i år.

Vi befarade detta

Även om vi skulle ta detta påstående om en eventuell försening med en nypa salt, känns det väldigt trovärdigt, i själva verket är det något som vi själva diskuterade nyligen.

Under Google IO 2022 (opens in new tab) kändes det som att företaget antingen tillkännagav eller passade på att hinta om (opens in new tab) nästan allt de har planerat för året, inklusive produkter vars lanseringar fortfarande är långt bort, som Google Pixel 7 (opens in new tab). Faktum är att företaget till och med gav oss en första titt på Pixel Tablet (opens in new tab) – en surfplatta som inte kommer att lanseras förrän tidigast 2023.

Trots det fick vi inte höra ett knyst om Pixel Fold, vilket ledde till den uppenbara slutsatsen att företagets vikbara mobil fortfarande är långt ifrån en lansering. Om du vill ha en vikbar mobil i år kommer alltså Samsungs nya modeller förmodligen att vara de bästa alternativen.

Via GSMArena (opens in new tab)