Gaming Weeks: här är de bästa erbjudandena

Sedan de första videospelen så har utvecklingen kommit långt. Tidigare så var gaming en hobby för några få, men det har utvecklats till något av ett kulturellt fenomen i samhället under de senaste årtiondena.

Gaming handlar om mycket mer än att bara sitta med en mus och ett tangentbord eller en spelkontroll. Gaming har blivit en väsentlig del av vår fritid.

Vi på TechRadar är också passionerade spelare. Vi i redaktionen gillar historiedrivna äventyrsspel, utmanande skjutspel, thrillers och massiva multiplayerspel - för att bara nämna några. Oavsett om vi jobbar, tar en fikapaus eller umgås social, är det spel som samtalen oftast handlar om.

Därför bestämde vi oss för att hålla ett Gaming Weeks-evenemang, nu när höstmörkret fallerpå. Här fokuserar vi all vår uppmärksamhet på spel och gaming.

Vi har samlat mycket intressant läsning på denna sida, där både nykomlingar och aktiva väletablerade gamers kan hitta ny kunskap. I tillägg har vi letat fram erbjudanden i flera kategorier, där vi har samlat de bästa erbjudandena just nu. Letar du efter en ny komponent till din dator, är du ut efter ett billigt Nintendo Switch? Eller vill du passa på att fynda ett Playstation 4 eller ett Xbox One? Du hittar säkert ett erbjudande som passar just dig.

Vad erbjuder då Gaming Weeks?

Under Gaming Weeks så koncentrerar vi oss på spel och hårdvara. Oavsett om du är en passionerad PC-gamer eller om du helst håller dig till konsoler så kommer du hitta mycket intressant innehåll. Här har vi delat upp erbjuder i olika kategorier. Dessutom så har vi samlat ett antal länkar till övrigt innehåll på TechRadar, så du enkelt hittar till våra guider och översikter. Bland annat har vi testat de bästa gamingheadseten, de bästa gamingskärmarna och... du hittar allt nedan.

Här har vi samlat de bästa erbjudandena på produkter från olika kategorier. Vi kommer att uppdatera sidan när nya erbjudanden dyker upp. Om de produkter du letar efter inte finns tillgängliga för närvarande kan situationen förändras på några dagar.

Är erbjudandena verkligen värda pengarna?

Det är en intressant fråga, för de allra flesta är svaret ja, men det finns naturligtvis undantag och fallgropar.

Återförsäljare kommer ofta med stora rabatter på produkter som inte längre är aktuella. De låga priserna kan leda till en tillfällig ökad popularitet. Nya och aktuella produkter får sällan ett reducerat pris, eftersom efterfrågan på dem redan är stor. Undantagen för det kan vara speciella kampanjer.

Även med de bästa produkterna kan du göra stora besparingar genom att hitta de bästa erbjudandena. Priserna hos återförsäljarna kan ändras ofta och det kan ofta vara fördelaktigt för din budget att slå till vid rätt tidpunkt.

När det gäller datorer, såväl bärbara som stationära, är erbjudandena ett bra sätt att få en dator av bra kvalitet. Även om datorn i fråga inte nödvändigtvis är helt ny, kommer den fortfarande att kunna vara hållbar under lång tid framöver.

När det gäller spel är situationen lite annorlunda. Helt nya produkter har ofta ett högt pris och är inte särskilt kompatibla med smala plånböcker. Om du är villig att vänta några månader kan samma spel ofta säljas för halva utgångspriset. Uppdateringar, fler innehållspaket och andra optimeringar gör ofta spelen ännu bättre och mer omfattande än när de släpptes. När det gäller onlinespel kan situationen vara lite annorlunda, eftersom aktuella spel ofta har fler aktiva spelare och därmed kan erbjuda fler spännande upplevelser.

Var bör du köpa spel och utrustning?

Denna fråga är gör sig bäst tvådelad. Om vi pratar om bärbara datorer, konsoler och komponenter rekommenderar vi att du väljer välkända och etablerade återförsäljare. Om enheten inte skulle fungera som avsett är det ofta lättare med frågor som garanti och returrätt när du handlar hos välrenommerade återförsäljare. Därför är det förmodligen inte en bra idé att välja okända återförsäljare, även om de kan skryta med något lägre priser.

När det gäller spel är situationen annorlunda, för här är skillnaderna mindre. Men om du vill ha ett fysiskt spel är det nog ändå en bra idé att välja välkända återförsäljare som Elgiganten, Komplett, CDON, Proshop eller Power.

Om du inte vill ha fysiska spel kan du också köpa direkt från en onlinetjänst. Med konsoler finns det få alternativ, och här har Sony, Microsoft och Nintendo sina egna onlinebutiker. Snart får du också denna möjlighet med Steam Deck, den kommande konsolen från Valve. Steam är också relevant som en onlinebutik för PC-spel, precis som välkända återförsäljare som Epic Games Store och GOG.com.

De bästa erbjudandena på konsoler

De bästa erbjudandena på konsoltillbehör

De bästa erbjudandena på gamingdatorer

De bästa erbjudandena på datorkomponenter

De bästa erbjudandena på tillbehör

De bästa erbjudandena på spel

