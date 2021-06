Ratchet and Clank: Rift Apart - recension

Ratchet and Clank: Rift Apart är ett utmärkt spel som inte tar sig själv för seriöst. Rift Apart lyckas behålla den charm och humor som vi gillade med originalversionerna. Även om det senaste spelet Ratchet och Clank drar stor nytta av DualSense-kontrollerns haptiska feedback och ljud, skulle vi också vilja att det använde PS5-ljudet i större utsträckning, och vi var frustrerade över antalet fel. Trots att några nya funktioner har introducerats känns det ofta som om Rift Apart ofta stannar kvar lite för mycket på den säkra sidan, vilket gör att wow-faktorn saknas.

Testinformation Speltid: 21 timmar Plattform: PS5

Bland alla de "seriösa" titlar som har kommit ut till PS5 i år, är Ratchet och Clank: Rift Apart en frisk fläkt. Det fantastiska med Rift Apart, precis som de tidigare Ratchet- och Clank-spelen, är att det inte tar sig själv för allvarligt och är inte rädda för att krydda detta snabba äventyr med lite humor och dumhet. Det är ett smart trick, för när det plötsligt kommer ett känslomässigt knytnävsslag i magen, blir du helt knäckt.

Det är en känslig balansgång för att jonglera mellan familjeäventyr och emotionellt djup, men Rift Apart gör det på ett enastående sätt och introducerar nya karaktärer som balanserar det komiska med sårbarhet. Detta gör introduktionen av den nya spelbara huvudpersonen Rivet mycket lättare att smälta. Det är lite av en bedrift, med tanke på att vi har blivit så vana med duon Ratchet och Clank, som varit seriens hjältar i ett antal år.

Men det är de snabba möjligheterna att röra sig som är spelets huvudattraktion. Ratchet and Clank: Rift Apart leder dig i raketfart genom öknar, över tågrälser genom rifter och ut på klätterturer uppför väggar och till en rad fantastiska planeter. DualSense-stödet ger ett extra lager inlevelse i miljöerna med haptisk feedback och gör att du känner alla ojämnheter i terrängen. Kontrollerns inbyggda högtalare återger varenda skott från din pistol.

Men medan Ratchet och Clank: Rift Apart utan tvekan är roligt och garanterat kommer att ge dig en adrenalinpumpande upplevelse, känns det ibland som om utvecklarna på Insomniac blev lite för självsäkra när de skapade den ikoniska duons senaste äventyr. Det är många gånger det känns lite för mycket som det första Ratchet och Clank, och särskilt ett valfritt uppdrag upplevs som repetitivt. Vi saknar också flera överraskande rift-sekvenser, vilket gör Rift Apart till ett mer standard Ratchet och Clank-spel än vad vi hade förväntat oss.

Vi hoppades bara att de skulle utforska gränserna i större utsträckning, särskilt eftersom spelet är exklusivt för PS5. Därför hade vi förväntat oss att de skulle dra nytta av PS5-ljudet, introducera mer varierade miljöer och verkligen göra rift-sekvenserna extra häftiga. Vi blev också besvikna över antalet fel och buggar vi stötte på under vägen, vilket gjorde upplevelsen av Rift Apart mycket mindre sammetslen än man hade hoppats på.

Trots dessa problem gillade vi verkligen Ratchet och Clank: Rift Apart. Om du är ett fan av Ratchet och Clank, kommer du att älska även denna titel.

Ratchet and Clank: Rift Apart – pris och släppdatum

Vad är det? Den senaste utgåvan i Ratchet and Clank-serien

Den senaste utgåvan i Ratchet and Clank-serien Släppdatum? den 11 juni, 2021

den 11 juni, 2021 Vad kan jag spela det på? PS5

PS5 Pris? 699 kronor

En ny familjemedlem

(Image credit: Sony)

Charm och humor fängslar både vuxna och barn

Karaktärerna visar sårbarhet

Växlingarna mellan huvudpersonerna kan göra det svårt att förstå sambandet

I Ratchet och Clank: Rift Apart jagar den ikoniska duon Dr. Nefarious genom en serie tvärdimensionella världar efter en olycklig händelse med en dimensionator gör att sprickor att öppnas mellan dimensioner i olika världar. Det är i en av dessa dimensioner vi möter Rivet - en kvinnlig Lombax - som är den andra spelbara huvudpersonen i Rift Apart.

Introduktionen av Rivet är ganska smärtfri, eftersom hon styrs på samma sätt som Ratchet, och uppgraderingar och rustningar delas mellan de två. Den enda signifikanta skillnaden från att spela som Ratchet är Rivets personlighet - som är betydligt mer härdad än Ratchets.

(Image credit: Sony)

Uppdelningen av dimensioner och huvudpersoner i Rift Apart håller saker och ting fräscha, men kan ibland få handlingen att verka lite fragmenterad. Allt eftersom du tar dig vidare i spelet måste du ständigt välja mellan två vägar. I den ena är Rivet i centrum och i den andra Ratchet. Men det betyder att du ständigt växlar mellan de två och kanske får svårt att förstå historierna om var och en av dem. Men det förklaras på ett bra satt längre fram. När du väl har fått fotfäste i historien, vilket i teorin inte borde vara så svår att förstå, har du kontroll.

Även om utgångspunkten för historien inte är den mest originella, finns det några bra vändningar i spelet, och karaktärerna hjälper till att höja den till en högre nivå. De som redan har spelat tidigare spel i serien kommer att känna igen Ratchets letande efter andra lombaxer, men det rörande är att han äntligen hittar en annan lombax, bara för att åter bli separerade i olika dimensioner. Vad vi upplevde som särskilt positivt är att Insomniac inte har varit rädda för att lyfta fram karaktärernas sårbarheter. Det gör det lättare för oss att knyta känslomässiga band med dem. Det är därför som språnget fram och tillbaka mellan huvudpersonerna kan kännas frustrerande, eftersom de gör att saker och ting ibland kan upplevas osammanhängande.

Men även om Rift Apart har hjärtvärmande stunder, behåller spelet fortfarande den charm och humor som vi tyckte så mycket om i originalserien. Det finns mycket nonsens här, men det betyder att det alltid är underhållande. Rift Apart balanserar perfekt på gränsen mellan barnspel och spel för vuxna, så här finns det något för alla.

Var snabb

(Image credit: Sony)

Traversal är adrenalinpumpande stoj

Massor av nya vapen och rustningar

Vi vill ha ännu fler galna vapen

Rift Apart bästa funktion är utan tvekan traverseringen. Spelare kan dra nytta av de dimensionella sprickor som förekommer i världen för att komma till områden som annars är oåtkomliga. Vissa större sprickor leder också till speciella dimensioner där du kan hitta samlarobjekt. Dessa rifter är inte bara spännande, de är också praktiska i strider, där de ibland ger dig möjlighet att snabbt komma bakom en fiende och attackera bakifrån.

Även om rifterna är användbara är det spelets svävstövlar som verkligen gör det roligt att ta sig runt. När du väl har låst upp dessa kan du sväva runt i världen och använda hastighetsbooster du hittar på golvet för att öka hastigheten ännu mer. I vissa världar har du verkligen användning för dessa stövlar, som gör det mycket enklare att utforska dessa miljöer.

Det känns sammetslent och tillfredsställande att springa runt, få en hastighetsboost, susa uppför en ramp och landa på en järnväg. Vi önskar bara att detta hände mycket oftare i spelet.

Kombinationen av dessa snabba rörelser och strider känns ännu bättre. I Rift Apart introduceras många nya vapen, inklusive ett trädkonstvapen som förvandlar alla som kommer in i strålen till buskar. Men du hittar också uppdaterade versioner av tidigare vapen från serien, som Agents of Doom och Buzz Blades. Även om det finns massor av vapen att leka med, skulle vi vilja ha ännu fler galna vapen som Groovitron från Ratchet och Clank (2016), vilket fick dem som kom inom räckhåll att bryta ut i dans.

(Image credit: Sony)

Som i de tidigare spelen i serien kan du uppgradera dina vapen i fru Zurkons butik med Raritanium, en typ av mineral du hittar i hela spelvärlden. Dessutom kan vapen uppgraderas. Ju mer de används, desto fler uppgraderingar kan du välja förutom att vapnen blir mer kraftfulla. Du kan också köpa fler vapen i butiken med de ikoniska bultarna, som du hittar överallt. Den här gången kan du inte köpa rustningar, något du kan i några av de tidigare spelen, du kan samla delar av dem längs vägen. En komplett rustning ger dig skydd mot en viss typ av fiende, i tillägg till att Rivet och Ratchet ser extra coola ut.

De olika vapnen och rustningarna är avsedda att användas mot specifika fiender, men oavsett kommer Rift Apart inte att erbjuda de största utmaningarna. Det finns flera olika svårighetsgrader här, så du kan öka svårighetsgraden om du vill. Men kort sagt betyder det att du kan njuta av historien och uppdragen utan att behöva bli frustrerad och kasta in handduken. När allt kommer omkring är Ratchet och Clank en familjevänlig duo.

Vad vi tyckte var frustrerande var antalet fel vi stötte på längs vägen, exempelvis fiender som föll genom världen och gjorde det omöjligt att slutföra uppdrag utan att börja från den tidigare sparplatsen igen eller att musiken försvann helt. Det har dock släppts en patch som förhoppningsvis har åtgårdat större delen av dessa fel och buggar.

Även om vi tyckte om Rift Apart-världarna, önskar vi att vi blev mer uppmuntrade att utforska vidare, utöver att bara att leta efter samlarföremål. Vi hoppades att det skulle finnas fler valfria uppdrag, för det finns väldigt få av dem. Speciellt ett av dem känns som en upprepning av ett liknande uppdrag från Ratchet och Clank (2016).

Kraften i PS5

(Image credit: Sony)

Fidelity-läget är 30 fps vid 4K, men känns fortfarande sammetslent

DualSense haptiska feedback och ljud bidrar till inlevelse

3D-ljudet i PS5 kunde ha använts bättre

Ratchet and Clank: Rift Apart är exklusivt för PS5, och vi kan väl förstå varför. Det är inte ett spel som PS4 kunde ha hanterat smidigt. Men vi spelar ändå i Fidelity-läge, vilket är 4K vid 30 fps. Tack vare den supersnabba SSD-enheten i PS5 känns Rift Apart sammetslent vid denna bildhastighet - samtidigt som det ser fantastisk ut i 4K. Du kan också välja Performance Mode och Performance Mode med Ray Tracing. Båda dessa lägen gör att Rift Apart kan köras med 60 fps, medan du i Performance Mode med Ray Tracing får strålspårning på bekostnad av upplösning, och Performance Mode ger möjlighet till 60 fps vid "lägre upplösning", med temporal injection inställd för att få bilden att se ut som 4K.

Vi upplevde att vi fick det bästa av två världar genom att spela i Fidelity-läget, och vi upplevde aldrig att spelets prestanda blev försämrad. När vi däremot testade Performance Mode blev vi mer medvetna om den lägre bildhastigheten i Fidelity Mode. Detta beror först och främst på om du prioriterar en flytande spelupplevelse med reducerad upplösning eller en något mindre flytande upplevelse med vackra bilder.

Rift Apart utnyttjar också stödet för DualSense-kontrollern bra. Det senaste Ratchet och Clank-spelet utnyttjar haptisk feedback, så att du verkligen kan känna skillnaden mellan olika terrängtyper och hastigheter. Detta bidrar till en djupare inlevelse i Rift Apart, och det märks särskilt i en sekvens där karaktärens fötter träffar ett glasgolv. I kombination med den inbyggda högtalarkontrollen, som ger ljud varje gång du skjuter, ger det en fantastisk upplevelse som vi kommit att förvänta oss av PS5.

Vi var dock lite besvikna över användningen av de adaptiva utlösarna som ger två typer av skjutalternativ för varje vapen, beroende på hur länge du trycker på dem. För det mesta fick vi inte riktigt till det, eftersom vi inte kände av skillnaderna mellan dem så tydligt. Vi skulle också vilja att Rift Apart skulle använda 3D-ljudet bättre i PS5, eftersom vi inte kände att det kom upp på riktigt samma nivå som den rumsliga ljudupplevelsen vi fick i Returnal eller Resident Evil Village. Det kan bero på att Insomniac fokuserade på att förbättra DualSense-ljudet. Det har Insomniac också gjort, men det var fortfarande lite nedslående.

Vad som är imponerande är dock de många funktionerna Ratchet och Clank: Rift Apart erbjuder. Du kan växla mellan strids- och traverseringsassistans, ändra skärmeffekter och visuellt material, förenkla kontrollerna, ändra dina HUD- och kamerainställningar och mycket mer.

Omdöme

(Image credit: Sony)

Ratchet and Clank: Rift Apart är perfekt för dig som vill ha ett enkelt och roligt actionäventyr som påminner om äldre plattformsspel för PlayStation. Vi hade velat se Insomniac Games våga riskera mer och dra större nytta av funktionerna i PS5, särskilt eftersom Rift Apart är ett PS5-exklusivt spel med en rejäl prislapp, men vi tyckte fortfarande om att surfa runt i de mellandimensionella världarna.