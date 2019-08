Så här streamar du på Twitch: En guide på hur du kommer igång

De flesta hobbys är roligare om de går att dela med andra och samma sak gäller för gaming. I den här guiden visar vi dig hur du kan streama ditt spelande på Twitch. För alla gamers som vill visa hur duktiga det är på ett spel, är det att streama på Twitch ett jättebra sätt att nå en potentiellt enorm publik och för många är Twitch den bästa streaming-tjänsten som finns tillgänglig just nu.

Vare sig du gillar racingspel, FPS-spel eller något annat, kan du använda en gratis Screen Recorder som OBS Studio tillsammans med Twitch för att göra ditt spelande mer socialt.

Läs vidare för att få reda på hur du streamar dina favoritspel på Twitch samt hur du gör en kanal som ser tillräckligt professionell ut för att du ska få en stor och engagerad publik.

I den här guiden visar vi dig hur du streamar på Twitch med en PC, PS4:a eller Xbox One. Vi har också några tips för hur du får din publik att växa.

OBS: Vissa länkar i den här artikeln kan vara skrivna på engelska.

Kom igång

1. Skaffa ett konto på Twitch

Om du vill lära dig hur du streamar på Twitch måste du först skaffa ett gratis Twitch-konto. Hoppa iväg till sidan där du registrerar ett konto. Du kan antingen skapa ett konto genom att använda användarnamn och lösenord eller så loggar du in med ditt Facebook-konto för att göra hela processen snabbare.



Om du satsar på den första metoden får du ett mail som innehåller en länk du behöver klicka på för att bekräfta ditt konto innan du kan fortsätta.

Om du är ny till Twitch, kan det vara bra att ta en stund att titta runt och bekanta dig med användargränssnittet, designen och så vidare.

2. Få en Stream Key för att streama på Twitch

För att kunna streama på Twitch behöver du kunna din unika Streamnyckel. Den kan du hitta i din kontrollpanel.

När du väl skapat och loggat in på ditt konto, tryck på ditt användarnamn i det övre högra hörnet och tryck på inställningar i menyn. Väl där trycker du på ”Kanal och Videor” bland valen högst upp på sidan. Där får du veta att du behöver aktivera tvåfaktorautentisering för att kunna få din streamnyckel. Sagt och gjort, hitta Sverige i rull-listan (ganska högt upp) och skriv sedan in ditt mobilnummer varpå du direkt får ett sms med en verifieringskod du ska fylla i. Sedan är det klart. Efter det trycker du återigen på ”Kanal och Videor” och där hittar du din huvudstreamnyckel.

Du kan antingen kopiera ned koden till en lokal fil (genom att trycka på kopiera-knappen) eller så memorerar du var på Twitch den finns tillgänglig, ifall du skulle behöva den senare.

Så här streamar du på PC

Så här streamar du på Twitch på PC: Ladda ned OBS Studio

Om du vill använda din PC för att streama på Twitch, kan du följa dessa instruktioner. Om du vill veta hur du streamar direkt från en PS4:a eller Xbox One, kan du skrolla ned en liten bit i den här guiden för att komma till de specifika sektionerna för PS4 och Xbox One.

Nästa sak du behöver (förutom ditt favoritspel så klart) är OBS Studio. Ladda ned gratisprogrammet och installera det; det finns tillgängligt till både Windows, macOS och Linux, så du kan använda det för att sända spel på flera olika plattformar.

Det finns inga komplicerade inställningar du behöver konfigurera, men om du tänker använda mjukvaran tillsammans med en Realsense-kamera behöver du även installera de komponenterna.

När installationen är färdig sätter du igång programmet och vips - du är redo att sätta igång.

Så här streamar du på Twitch på PC: Mata in din Stream Key

Om det kommer en popup som frågar om du vill använda auto-konfiguration i OBS Studio trycker du på ”nej” och efter det ”OK”.

Klicka på knappen för "inställningar" på den nedre högra delen av programmets fönster och klicka sedan på Stream-ikonen i panelen till vänster.

På högersidan bör du se till att "Streaming Services" är valt från Stream Type-menyn, och att Twitch är valt från Service-menyn. Nedanför det klistrar du in din Twitch Stream Key och trycker sedan ok.

Det finns gott om andra inställningar du kan fippla med, men det får bli senare. Nu sätter vi igång och streamar.

Så här streamar du på Twitch på PC: Konfigurera Game Capture-läget

Nu behöver du komma igång med spelet du vill streama. Starta spelet och återvänd sedan till OBS Studio-fönstret.

I panelen för Source i botten av programfönstret trycker du på "+"-knappen och väljer "Game Capture" från menyn som dyker upp.

Se till att alternativet "Create new" är valt, mata in ett passande namn som till exempel namnet på spelet du ska streama och klicka sedan "OK". Från Mode-menyn väljer du "Capture specific window"-alternativet och sen använder du Window-menyn för att välja spelet som du kör. Klicka sedan på "OK".

Så här streamar du på Twitch på PC: Konfigurera ljudet

I fönstret för OBS Studio ser du kanske att det finns mer än en ljudkälla listad i Mixer Settings. Vi misstänker att du bara vill streama ljud från en källa, det vill säga spelet. Det behöver dock nödvändigtvis inte alltid vara fallet.

För att streama spelets ljud behöver du ha "Desktop audio" som "enabled". Om du ser något annat (som till exempel MicAux) trycker du på högtalarikonen för att stänga av ljudet.

Om du vill ha ljud från bägge, för till exempel berättande, behöver du justera volymen tills det låter bra.

Så här streamar du på Twitch på PC: Börja streama

När du väl har alla inställningar som du vill ha dem är du redo att börja streama. Beroende på hur stark din dator är så kanske du vill besöka Video-sektionen av inställningarna och sänka kvaliteten på din stream. Speciellt om du upplever prestandaproblem, men i nuläget behöver du bara starta din stream för att se hur det går.

Tryck på "Start streaming"-knappen på högra sidan av OBS Studio. Du kan stänga av streamen precis när du vill genom att trycka på "Stop streaming".

I status-rutan längst ned i fönstret kan du se din Framerate, antal Dropped Frames, CPU-användning samt hur mycket bandbredd du använder.

Så här streamar du på Twitch på PC: Prata med din publik

Andra kommer kunna titta på din stream genom att besöka din Twitch-profil och du kan använda din profilsida för att hålla ett öga på vilka som tittar.

Till höger om skärmen kan du kommunicera med dina tittare via en chattruta och du kan använda inställningar (kugghjulsikonen) för att välja om bara dina följare kan se dina streams eller om alla ska kunna se dem.

Om du börjar känna dig lite mer äventyrlig i OBS Studio kan du lägga till fler scener samt källor (så som förinspelade videos eller andra spel du kör samtidigt), sen kan du använda Studio Mode-knappen för att hoppa mellan dem. Experimentera och se vad som funkar för dig.

Så här streamar du på PS4

Så här streamar du på Twitch på PS4: Kom igång

Playstation 4 har en stor fördel, nämligen inbyggt stöd för Twitch, något som Xbox One lade till via en patch lite senare. Båda konsoler låter dig alltså spela och och dela dina spel, men Playstation 4 är antagligen den enklare av de två att konfigurera.

Share-knappen på vänstra sidan av handkontrollens styrplatta ger dig alternativet att sända ditt spelande. Om du trycker på den, får du möjligheten att streama via Twitch, Ustream eller andra streamingtjänster som inte är lika fokuserade på gaming.

Så här streamar du på Twitch på PS4: Konfigurera din stream

När du väljer Twitch på PS4:an blir du ombedd att fylla i ditt användarnamn och lösenord. Efter att du har loggat in får du ett antal konfigureringsmöjligheter. Om du har en Playstation Camera, kan du konfigurera den till att spela in ditt vackra anlete, vilket kommer dyka upp som en mindre bild över dina streams.

Det finns också konfigurationer för ljud, så att tittare kan höra dina kommentarer (eller svärord) medan du spelar. Notera att video och ljud kräver separat hårdvara beroende på plattform. Picture-in-picture-video till Playstation 4 kräver en Playstation Camera till video, medan Xbox One kräver en Kinect och en PC behöver en webbkamera. För att spela in och sända din röst behöver du också en mikrofon som är kompatibel med din plattform.

Du kan välja med vilken kvalitet du vill sända, vilket beror främst på hastigheten på din internetuppkoppling. Att streama ansluten till internet via kabel är definitivt att rekommendera, då det går snabbare och är mer pålitligt. Om du vill streama via en kabel på PS4:an måste du gå in i konsolens nätverksinställningar och ändra inställningarna från trådlöst till LAN. PS4:an gör inte det automatiskt, så i värsta fall kan din stream se mycket värre ut än vad den borde, utan att du inser det.

När du väl fixat allt så är det busenkelt att faktiskt starta dina streams: allt du behöver göra är ett trycka på Share-knappen på PS4-handkontrollen och välja Twitch. Go nuts! Twitch' chattfönster kommer ligga vid sidan av skärmen och spelets fönster kommer ha en storlek som behåller spelets Aspect Ratio.

Så här streamar du på Twitch på PS4: Sänd ditt spelande live

När du väl är i ett spel och Twitch-kontot är på plats, behöver du bara trycka på Share-knappen och välja "Broadcast Gameplay". Sedan väljer du Twitch för att komma igång.

Därifrån skapar du en titel för din sändning och berättar om din sändning på sociala medier, om du är ansluten till sociala medier på din Playstation 4, det vill säga. Det finns nämligen alternativ att skicka en länk till din stream till Facebook och Twitter. Din Twitch-stream kommer också synas på din Playstation-profil, så att dina PSN-vänner kan se det på sina PS4-hemskärmar.

Så här streamar du på Xbox One

Så här streamar du på Twitch på Xbox One: Kom igång

Att streama på Xbox One är inte riktigt lika lätt som det är på Playstation 4, men det är inget att oroa sig över. Medan Xbox One saknar den underbara Share-knappen som finns på Playstation 4:s handkontroller, har Xbox One Kinect-funktionalitet till Twitch.

Förutsatt att du äger en Kinect 2,0 är det busenkelt att starta din Xbox One-live stream. Allt du behöver göra är att säga ”Xbox, broadcast” och för att starta upp Twitch utan Kinect är det så enkelt som att öppna Twitch-appen.

På tal om det, till skillnad från Playstation 4 behöver du besöka Xbox-affärens app-sektion för att ladda ned Twitch-appen innan du kan börja streama, eftersom den inte är inkluderad i Xbox One. Att konfigurera appen går essentiellt till på samma sätt som till Playstation 4.

Efter att du loggat in med ditt användarnamn och lösenord behöver du besöka twitch.tv/activate och fylla i koden som din Xbox visar upp. Efter det är din Xbox One sammankopplad med ditt Twitch-konto.

Så här streamar du på Twitch på Xbox One: Att använda Kinect

Om du har Kinect kan du konfigurera den både för att lyssna på din röst samt spela in film. Film från Kinect visas som ett Picture-in-picture-fönster för dina tittare, så att de kan se dina ansiktsuttryck - eller brist på ansiktsuttryck medan du spelar.

När Twitch-appen körs hittar du chatt-fönstret på ena sidan skärmen och spel-fönstret byter automatiskt storlek så att allt passar. Twitchs användargränssnitt samt chatten kan gömmas genom att använda den aningen kontraintuitiva men lättanvända Xbox Snap-funktionen.

Twitch-appen till Xbox One låter dig också titta på andra personers sändningar på din tv och du kan hitta innehåll antingen genom att söka efter spel eller specifika kanaler. Xbox One saknar alternativ för att på Facebook och Twitter notifiera dina vänner och fans när du sätter igång en sändning. Turligt nog har Twitch det alternativet inbyggt, men mer om det senare.

Xbox One uppmuntrar också fans att gå med i varandras spel. Andra spelare som tittar på din stream kan skicka en grupp-förfrågan genom Xbox One att gå med i din raid, multiplayer-match eller vad du nu håller på med.

Så här streamar du på Twitch: Annat du behöver veta

Du behöver inte på egen hand hitta ett sätt att spara dina spelsessioner, Twitch arkiverar dina streams i upp till två veckor med ett Basic-konto. Du kan också exportera dina sändningar till arkiv på YouTube genom att länka ditt konto i Twitch' inställningar under ”anslutningar”.

Under sidan ”anslutningar” finns också alternativ för sociala medier. Du kan länka Facebook och Twitter till ditt Twitch-konto, då skickar Twitch automatiskt en notifikation till dina sociala medier när du börjar streama. Det är ett jättebra verktyg för att bygga en publik eftersom det automatiserar hela processen och låter dina vänner veta exakt när du går live.

Twitch har dessutom två betalningsalternativ som kallas Twitch Turbo och Twitch Prime. Twitch Prime får användare automatiskt om de har Amazon Prime eller Prime Video och sedan kopplar sitt Amazon/Prime Video-konto till Twitch. Prime Video kostar 5,99 EUR/månad medan Amazon Prime kostar 7,99 EUR/månad.

I Twitch Prime får användare bonusspel, exklusivt innehåll till spel, dekaler, emotes samt en kanalprenumeration var trettionde dag.



Turbo å sin sida kostar 9 USD/månad och tar bort reklamen från sändningar du tittar på, erbjuder utökade chatt-alternativ som unika färger och emojis samt ger dig en dekal som gör att alla vet att du är en Turbo-medlem. Turbo-prenumeranter får dessutom 60 dagars arkivering av sändningar, något som är en enorm ökning jämfört med de 14 dagar som gratiskonton får.

Så här streamar du på Twitch: Att bygga upp en publik

Att konfigurera all hårdvara och mjukvara är enkelt. Nu när du ska vara live och streama dina spel så kommer det svåra: att bygga upp en publik. Tips för att bygga en enorm publik sparar vi för ett senare tillfälle, men här är några bra tips för att bygga en bas.

Om du har något underhållande att erbjuda så kommer folk att märka det. Det hjälper också om du spelar ett spel som är roligt för folk att titta på, som exempelvis Super Meat Boy eller Fortnite.

Det räcker inte att bara vara bra på spelet för att få en publik - en publik vill bli underhållen. Om du verkligen vill få följare på Twitch måste du hitta en balans mellan val av spel, hur bra du är på spelet samt din personlighet.

Av de tre är personlighet förmodligen viktigast, följt av hur bra du är på spelet. Om du behöver inspiration, så är de goda nyheterna att det finns gott om streamers på Twitch just nu som du kan se och lära från.

Om du hittar en populär streamer du tycker om att titta på, tänk på vad det är som gör att deras show fungerar så bra och försök sedan att applicera det på din egen show.