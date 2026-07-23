Juras nya espressomaskin bjuder på cold brew, mjölkskum med smaksatt sirap och timer för morgonkaffet – i ett förvånansvärt slimmat format

Jura E10 är en ny premium-espressomaskin från det schweiziska företaget

Den erbjuder varm och kall bryggning, mjölkskum med smaksatt sirap och det nya läget Light Brew

Den finns tillgänglig på vissa marknader redan nu och kostar 1 425 pund (cirka 18 500 kronor)

Jura, som är känt för sina exklusiva espressomaskiner, har lanserat en ny modell som packar in en imponerande mängd avancerade bryggfunktioner i ett oväntat kompakt format. Den nya Jura E10 erbjuder både varm och kall bryggning, ett system för att blanda in sirap direkt i mjölkskummet samt en ny timerfunktion som gör att maskinen kan börja brygga kaffet automatiskt så att det är klart när man vaknar.

Funktionsuppsättningen påminner mycket om den hos Jura J10, som jag testade förra året och som fortfarande är en av de mest avancerade kaffemaskiner jag har använt. Den bryggde en perfekt extraherad espresso, medan den kallbryggda espresson bjöd på en mjuk och fyllig smak.

Mjölksystemet imponerade också, oavsett om jag använde varm eller kall mjölk. Det som verkligen stack ut var dock Sweetfoam-systemet, som blandar den sirap man väljer direkt i mjölkskummet medan det tappas upp.

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Vanligtvis görs smaksatta kaffedrycker genom att sirapen hälls i koppen innan kaffe och mjölk tillsätts, vilket gör att smaken ofta samlas i botten. Med Sweetfoam fördelas istället sirapen jämnt genom hela drycken, vilket innebär att man får samma smak i varje klunk samtidigt som det räcker med en mycket liten mängd sirap.

Det går att använda både vanlig och sockerfri sirap, och under mina tester upptäckte jag dessutom att sirapen hjälpte till att stabilisera mjölkskummet så att det höll sig luftigt betydligt längre.

Perfekt för mindre kök

Precis som J10 erbjuder nya E10 ett stort utbud av både varma och kalla kaffedrycker, men de presenteras nu i en färgkodad meny som gör det enklare att hitta rätt alternativ.

Bland nyheterna finns också Light Brew, ett nytt bryggläge som inte finns på J10. Det använder en mindre mängd kaffe och en lägre bryggtemperatur för att skapa en mildare kopp som går att dricka direkt utan att behöva svalna.

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Den nya timerfunktionen gör att maskinen automatiskt kan börja brygga kaffet exakt den tid man själv väljer – en funktion som annars främst brukar finnas hos traditionella bryggkaffemaskiner.

Det finns dock en hake. Funktionen kräver att man även köper till modulen Jura Wi-Fi Connect V2, som ger maskinen trådlös uppkoppling. Den säljs separat för 599 kronor.

Alla dessa funktioner ryms i ett förvånansvärt slimmat chassi som gör att E10 passar betydligt bättre i mindre kök än många andra premium-espressomaskiner.

Swipe to scroll horizontally Mått Jura J10 Jura E10 Bredd 31,8 cm 27 cm Höjd 34,8 cm 34,8 cm Djup 44,6 cm 44,6 cm

Jura E10 finns tillgänglig nu direkt från Jura och hos ett fåtal återförsäljare för 1 425 pund (cirka 18 500 kronor). Den verkar inte finnas att beställa på den svenska marknaden riktigt ännu, men eftersom övriga modeller i E-serien redan finns tillgängliga räknar jag med att även E10 kommer att lanseras här inom de närmaste månaderna.