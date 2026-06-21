Jag har aldrig varit så här ivrig över en kaffemaskin – Philips Baristina har fått en stor uppgradering med en smart integrerad ångstav för perfekt skummad mjölk

Philips Baristina Latte är en bean-to-cup-kaffemaskin med ångstav

Den automatiska ångstaven har tre olika texturlägen och fungerar med både växtbaserad och vanlig mjölk

Finns tillgänglig från Philips för 499 dollar

Philips har precis lanserat en ny version av en av mina absoluta favoritkaffemaskiner genom tiderna. Philips Baristina Latte löser det största problemet med originalmodellen genom att lägga till en automatisk ångstav som gör mjölkskumning betydligt enklare.

Den vanliga Philips Baristina säljs visserligen tillsammans med en separat mjölkskummare i vissa paket, en produkt som min kollega Max Langridge gav fyra av fem stjärnor i sitt test. Men Philips designers tog till sig feedback från användare som ville ha ett enklare sätt att få exakt rätt mjölkkonsistens för drycker som latte och cappuccino.

Det nya Smart Wand-systemet skummar och ångar mjölken automatiskt och har ett enkelt reglage där man kan välja mellan varm mjölk, fint mikroskum eller luftigt skum.

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Systemet är utvecklat för att fungera med både komjölk och växtbaserade alternativ som havre- och mandelmjölk. Dessutom saknar det dolda interna komponenter som brukar vara besvärliga att rengöra.

Silkeslen mjölk

Baristina Latte finns att köpa redan nu för amerikanska kunder direkt från Philips för 499 dollar (cirka 5 300 kronor). Den verkar inte finnas live för den svenska marknaden ännu, men vi gissar att den kommer att dyka upp inom kort.

Precis som originalmodellen finns den i svart och vitt och har samma stilrena design med matt finish, rena linjer och enkla reglage.

När modellen blir tillgänglig för fler marknader är fortfarande oklart, men jag kommer att testa den ordentligt och återkomma med ett fullständigt test så snart den dyker upp.

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Om latte däremot inte riktigt är din grej kostar originalversionen av Philips Baristina just nu bara runt 3 800 kronor (se vårt prisjämförelseverktyg här nedanför).