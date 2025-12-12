Kommer vi att få en Apple Ring 2026? Här är vad ryktena säger hittills

Tänk dig något liknande, men tillverkat av Apple istället för Samsung.

Du kanske har sett att Apple inte finns med i vår guide över bästa smartringarna, men det kan hända att de dyker upp där snart. Rykten fortsätter att cirkulera om att teknikjätten kommer att lansera en ringburen enhet i framtiden och här har vi samlat alla läckor och förutsägelser vi har sett hittills.

Det finns tydliga paralleller till Apple Watch. När den första Apple Watch lanserades 2015 tog Apple god tid på sig, väntade medan andra företag släppte och finslipade sina smartklockor och klev sedan in i marknaden med ett av de bästa exemplen på formfaktorn – en modell som inte har förändrats radikalt sedan dess.

Vi kan få se samma mönster upprepas med en smartring, om Apple beslutar sig för att utmana Oura Ring 4 och Samsung Galaxy Ring. Läs vidare för detaljer om alla rykten som har cirkulerat kring Apple Ring – och börja kanske lägga undan pengar om du vill ha en.

Patentspåren

Oura Ring 4 (Image credit: Oura)

Det finns inga garantier för att patentansökningar faktiskt leder till konsumentprodukter, men de ger en fingervisning om vilka idéer ett företag utforskar. Apple-relaterade ringpatent går tillbaka flera år, bland annat ett för en “wearable electronic ring computing device” som dök upp 2019.

Det patentet beskrev en enhet som mer fungerade som en kontrollenhet för en iPhone eller en Mac, med en egen liten pekskärm och en integrerad mikrofon. Däremot fanns också biometriska sensorer med. Sammantaget lät det som en mini-Apple Watch, vilket mycket väl kan vara vad Apple Ring till slut blir.

Apple har fortsatt att lämna in patent genom åren. Ett från 2020 beskrev en smartring med omfattande geststöd för att trådlöst styra enheter som Apple TV, medan ett annat från 2023 innehöll detaljer om fysiska sensorer som kan aktiveras för att utföra åtgärder på annan ansluten Apple-utrustning.

Denna typ av anslutning – till iPhones, iPads, Macs, Apple Watch, Apple AirPods Max och så vidare – verkar vara avgörande för vilken typ av smartring Apple utvecklar. Om och när den dyker upp lär den vara byggd för att sömlöst interagera med alla andra Apple-enheter du har.

Apple har till och med varit upptagna med patent för bärbara enheter som kan sträcka sig till fotleder och halsband, så du kanske inte ens behöver bära Apple Ring på fingret. Företaget tänker uppenbart på flera olika typer av wearables, avsedda att bäras under större delen av dagen.

Nerlagd… eller inte?

Apple Watch Series 11 (Image credit: Jacob Krol/Future)

Patent åt sidan har många insatta personer diskuterat huruvida Apple faktiskt kommer att lansera en smartring. I oktober 2024 rapporterade den välkända Apple-läckan Mark Gurman att Apple inte hade några kortsiktiga planer på att utveckla en smartring, och vi har definitivt inte sett någon sedan dess.

Detta fick snabbt stöd av Ouras vd Tom Hale, som sade att han inte trodde att hans företag skulle behöva hantera en konkurrerande smartring från Apple inom överskådlig tid. En del av hans skepsis handlade om att en smartring skulle kunna påverka försäljningen av Apple Watch, som mäter många av samma hälsodata.

TechRadars experter är dock inte helt övertygade av det resonemanget. Smartringar skiljer sig från smartklockor på flera sätt, bland annat när det gäller batteritid och hur diskreta de är att bära, så förekomsten av Apple Watch innebär inte nödvändigtvis att vi aldrig får en Apple Ring. Det har trots allt inte hindrat Samsung från att ge sig in på området.

En annan välkänd läcka med en god historik har föreslagit att en ”ringliknande wearable” faktiskt fortfarande är under utveckling, tillsammans med flera andra hemliga produkter som ännu inte har sett dagens ljus – vilket, om vi ska vara ärliga, är precis vad man kan förvänta sig av ett teknikföretag av Apples storlek och betydelse.

Med andra ord ska vi inte ge upp hoppet om en Apple Ring riktigt än. Även om otaliga lanseringsevent har passerat utan några tecken på en smartring vet vi att Apple satsar stort på hälsa och träning i dag, och att företaget har utforskat formfaktorn i sina patent. Det kan helt enkelt handla om att Apple väntar på att få design, funktioner och pris helt rätt.