Garmin presenterar sina ”lättanvända” löparklockor Garmin Forerunner 70 och Garmin Forerunner 170 – kort efter att föregångaren användes för att slå världsrekordet i maraton under två timmar

Garmin har presenterat nya Forerunner 70, Forerunner 170 och 170 Music

Klockorna beskrivs som lättanvända modeller för nya löpare

Flera avancerade träningsfunktioner från dyrare Forerunner-modeller följer med

Vår topplista över bästa Garmin-klockor har länge behövt ett nytt budgetalternativ och nu har vi plötsligt flera att välja mellan: Garmin har precis presenterat tre nya ”lättanvända” löparklockor.

De tre modellerna – Garmin Forerunner 70, Forerunner 170 och 170 Music – är utrustade med ”allt en löpare behöver för att påbörja sin löparresa”, enligt Susan Lyman, Vice President of Consumer Sales and Marketing på Garmin.

Garmin Forerunner 70 är uppföljaren till långköraren Garmin Forerunner 55 och kommer att kosta 2 869 kronor. Forerunner 170 börjar på 3 449 kronor. Modellen 170 Music, som låter användare ladda ner musik, ansluta hörlurar och som har 4 GB lagring, kostar 4 049 kronor.

Alla tre klockor använder en AMOLED-skärm på 1,2 tum tillsammans med Garmins klassiska design med fem knappar i Forerunner-serien.

Garmin Forerunner 70 erbjuder upp till 13 dagars batteritid, medan de mer funktionsrika modellerna i Forerunner 170-serien når upp till 10 dagar i smartklockeläge. Forerunner 170-serien får dessutom fler smartfunktioner, inklusive Garmin Pay.

I ett pressmeddelande säger Lyman att ”Forerunner 70 och Forerunner 170 inkluderar premiumfunktioner för löpning och träning hämtade från våra mer avancerade Forerunner-modeller, tillsammans med populära hälso- och välmåendemätningar.”

Bland funktionerna finns bland annat Training Readiness-poäng, Running Power direkt från handleden (en populär träningsmätning som fokuserar på total ansträngning snarare än puls), samt Running Dynamics-funktioner som mäter steglängd, kadens och mer.

Det är däremot fortfarande oklart om klockorna använder de äldre och mindre exakta Elevate V4-pulssensorerna som ofta sitter i billigare modeller, eller Garmins nyare Elevate V5-serie.

Garmin Forerunner 70 och Forerunner 170-serien går att förhandsboka redan nu och börjar säljas den 15 maj.

En vältajmad uppföljare

Även om Garmin använder mycket språk kring nybörjare och lättanvända funktioner när de beskriver de här klockorna används företagets enklare och billigare Forerunner-modeller fortfarande av några av världens bästa löpare.

Så sent som i april i år användes den fem år gamla och fortfarande billiga Garmin Forerunner 55 av maratonlöparen Sebastian Sawe när han slog tvåtimmarsgränsen under London Marathon 2026.

Så även om de här klockorna passar perfekt för nybörjare bör även seriösa löpare hålla ett extra öga på dem. Håll utkik efter våra fullständiga recensioner.