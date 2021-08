Back to school hos CDON: Få 29% rabatt på Apple iPhone 12 Mini

Har du varit sugen på att köpa någon av modellerna i Apples iPhone 12-serie? Då bör du kolla in det här suveräna erbjudandet på iPhone 12 Mini hos CDON just nu. De har nämligen dragit igång med sin Back to school-rea och ger dig en rabatt på hela 29% på mobilen! Det är inte ofta man hittar så stora rabatter på iPhones.

Erbjudandet gäller för Apples iPhone 12 Mini i färgen svart. Mobilen har 64 GB intern lagring, en skärm på 5,4 tum och kör Apples iOS 14. Notera att det inte följer med någon laddningssladd vid köp, så om du inte har en sedan tidigare, behöver du även köpa med detta.

Om du är intresserad av erbjudandet eller vill läsa mer om mobilen, kan du klicka in på länken här nedanför för att komma direkt till CDON:s hemsida. Det kan även vara värt att kolla in alla andra fina Back to school-erbjudanden de har just nu!

Apple iPhone 12 Mini | 8999:- 6355:- | CDON

Ordinarie pris för mobilen ligger på 8999 kronor, men nu kan du klicka hem den för enbart 6355 kronor, vilket innebär att du får en rabatt på hela 29%.Visa erbjudande

Vill du ha fler alternativ? Kolla gärna in någon av våra topplistor: