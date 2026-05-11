”Så som Apples designteam tänkte sig från början”: Liquid Glass får en rejäl översyn i macOS 27 för att fixa sina största problem

Apple ska justera Liquid Glass i macOS 27, enligt en ny rapport

Förändringarna ska åtgärda den mest kritiserade delen av designen

Men de blir begränsade och kommer inte förändra Liquid Glass i grunden

Det är nog säkert att säga att Apples Liquid Glass-design varit kontroversiell och ingenstans märks det tydligare än i macOS 26. Men trots att Apple verkar stå fast vid sitt glasliknande gränssnitt, verkar företaget samtidigt vara villigt att göra vissa ändringar för att förbättra helhetsupplevelsen i operativsystemet.

Det är vad Bloomberg-journalisten Mark Gurman rapporterar i sitt senaste Power On-nyhetsbrev. Där påpekar Gurman att Liquid Glass-texturer i flera delar av macOS (särskilt i sidofält eller områden med mycket text) “försämrar texttydligheten eller skapar förvirring i gränssnittet”. Det är något Apple nu uppges vilja åtgärda i macOS 27, som väntas visas upp under företagets WWDC-konferens den 8 juni.

Den här “lätta omdesignen” ska enligt Gurman innehålla lösningar för “skuggor och problem med transparens”. Det skulle kunna adressera några av de största klagomålen kring Liquid Glass i macOS 26, där glasliknande ytor och effekter ofta gjort text suddig och svår att läsa.

Samtidigt är Gurman tydlig med att “Liquid Glass inte försvinner”, utan snarare kommer att “förfinas”. “Målet handlar mer om fix och förfining, i linje med företagets bredare satsning på att polera mjukvaran i år”, säger han och tillägger att liknande mindre förändringar även kommer till iOS 27 och iPadOS 27.

En implementation som inte var helt färdig

Intressant nog innehåller Gurmans rapport något som nästan låter som ett halvt erkännande från Apples egna källor om att företaget inte är helt nöjt med Liquid Glass.

När han beskriver de kommande förändringarna skriver Gurman att de är “tänkta att få Liquid Glass att se ut så som Apples designteam tänkte sig från början. Fjolårets operativsystem led inte nödvändigtvis av designproblem, har jag fått höra, utan snarare av en implementation från Apples mjukvaruingenjörer som inte var helt färdig.”

Det säger en hel del att även Apples interna personal verkar vara något missnöjd med Liquid Glass. Omdesignen har fått ta emot kraftig kritik online, där många användare klagat både på estetiken och på hur läsbarheten påverkas. Men utan några officiella kommentarer från Apple har vi mest fått gissa hur företaget själva ser på designen.

Samtidigt visar det faktum att förändringarna enligt rykten blir relativt begränsade att Apple fortfarande verkar tro att man är på rätt väg. Det passar också in i de mål som uppges finnas för Apples “27”-uppdateringar, som sägs fokusera mer på justeringar och förbättringar snarare än stora redesigns och helt nya funktioner.

Utöver att fixa Liquid Glass och förbättra den generella prestandan väntas Apple även introducera kraftigt försenade Siri-funktioner till sitt AI-system Apple Intelligence. Om företaget lyckas med det och samtidigt gör Liquid Glass lite snällare mot ögonen, kan det gå en bra bit mot att lösa två av de största mjukvaruproblemen Apple dragits med de senaste åren.