Bilder på DJI Osmo Pocket 4 har dykt upp och två stora uppgraderingar är på väg för vår favoritkamera för vloggning

De första läckorna av DJI Osmo Pocket 4 har dykt upp

Vi kan få en extra sensor och en extra skärm

Det är oklart när DJIs nästa gimbalkamera kan lanseras

I vår recension av DJI Osmo Pocket 3 gav vi gimbalkameran 4,5 stjärnor av 5 och kallade den för "klassledande". Faktum är att den fortfarande ligger i topp i vår guide över de bästa vloggningskamerorna två år senare, så förväntningarna är höga inför uppföljaren – och nu har vi precis sett de första läckorna för DJI Osmo Pocket 4.

Den kända läckan @Quadro_News har lagt upp en bild på vad som beskrivs som en ”Pocket 4-prototyp” och vi har även fått ett par olika bilder på kameran från den välkända läckan Fixed Focus Digital.

Ingen av dessa bilder håller särskilt hög kvalitet, men de ger oss ändå en idé om hur designen kan komma att förändras denna gång. Det verkar som att vi kan få en andra kamerasensor för att förbättra foto- och videoinspelning, och möjligen för att utöka typerna av bilder som kan tas.

Dessutom ser det ut som att det kan komma skärmar både på fram- och baksidan av kameran, även om det inte är helt klart exakt hur de ska användas. Två skärmar kan också höja priset, men vi får vänta och se.

Att förbättra en redan utmärkt fickvänlig vloggkamera

👉Pocket 4 prototype. Not much info yet. DJI designers love to surprise us.🧐#osmopocket4 pic.twitter.com/oEsvK2r97pAugust 31, 2025

DJI Osmo Pocket 3, som lanserades i oktober 2023, är en relativt dyr pryl – men den har tillräckligt med funktioner och videokvalitet för att motivera priset. Den var också en ganska stor uppgradering jämfört med Pocket 2 som kom innan.

Eftersom detta är de första läckorna vi sett kring DJI Osmo Pocket 4 vet vi inte så mycket om vad vi kan förvänta oss denna gång, även om ytterligare förbättringar av kamerasensorer och foto- och video-upplösningar är sannolika.

Mer internt lagringsutrymme skulle verkligen vara välkommet, medan de två skärmarna vore en spännande uppgradering – möjligen för att möjliggöra fler inspelningslägen eller funktioner (och kanske göra selfies enklare). Det är också troligt att vi kommer att se förbättringar inom andra områden, inklusive spårningsfunktioner och ljudupptagning.

Det gick tre år mellan Pocket 2 och Pocket 3, så vi kan få vänta ända till 2026 på Pocket 4 – om inte DJI väljer att släppa den innan årets slut. Vi har redan sett DJI lansera sin första 360-kamera tidigare under 2025, DJI Osmo 360.