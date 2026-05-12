Sonys kommande premiumhörlurar läcker igen i nya officiella bilder – och de ser ut som en mix mellan Sony och Sonos

Det här är inte de nya hörlurarna, det här är de redan lanserade XM6 — de läckta bilderna hittar du här nedanför.

Nya renderingar av Sony The Collexion har dykt upp

De visar en produkt som är väldigt lik WH-1000XM6

Några premiuminspirerade designförändringar och två färger

Vi har rapporterat flitigt om nya premiumhörlurar från Sony som väntas bära namnet The Collexion. Vi har sett dem på huvudet av en Hollywood-kändis och läckta på produktsidor hos Sony, och en lansering den 19 maj verkar sannolik.

Men vi var så upptagna av alla läckor att vi missade något uppenbart – något som nya läckta renderingar från Android Headlines nu har gjort väldigt tydligt: de här hörlurarna ser otroligt bekanta ut.

Sony The Collexion-hörlurarna visas i både vitt och svart och verkar vara en försiktig vidareutveckling av Sony WH-1000XM6 och XM5, särskilt när det gäller designen på kåporna.

Latest Videos From

Exclusive: Sony The ColleXion Headphones Renders https://t.co/viDc8DiP2EMay 11, 2026

Om man kisar lite är detta i princip WH-1000XM6. Det är tydligt att Sony inte rör sig särskilt långt bort från tidigare designer med sina nya hörlurar, vilket kanske förvånar vissa som hoppats på ett par premiumhörlurar som matchar det ryktade priset på runt 600 dollar (cirka 5 800 kronor), men det finns skillnader i de blanka metalliska detaljerna som verkligen påminner om Sonos Ace.

Här är Sony XM6 och Sonos Ace - jämför delarna på båda med renderingarna ovan ... (Image credit: Future / Max Langridge)

Vad är nytt?

Låt oss gå igenom skillnaderna vi kan se mellan de här renderingarna och XM6-hörlurarna.

Framför allt verkar huvudbandet vara gjort av ett annat material, där läckor pekar på veganskt läder istället för plast som i XM6. Samma material sägs även användas till öronkuddarna.

En ny gångjärnsmekanism verkar också användas här, även om det är svårt att avgöra exakt hur den fungerar utifrån stillbilder. Om inte annat antyder Sonys försök att förändra den här designdelen att The Collexion kan få en mer robust konstruktion.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Renderingarna visar en USB-C-port, men ingen 3,5 mm-ingång för hörlurar. Det är dock ingen större överraskning eftersom området där ljudporten normalt skulle sitta är dolt i bilderna.

Naturligtvis finns det sannolikt gott om förändringar under skalet som gör dessa till ett tydligt steg upp från XM6 när det gäller ljudkvalitet – det här kommer förhoppningsvis inte bokstavligen vara samma hörlurar.

Men med tanke på det höga pris som ryktas för de nya hörlurarna hade det varit förståeligt om vissa hoppats på en mer kreativ design. De bästa hörlurarna för audiofiler sticker ofta ut med unika designer, djärva detaljer eller mekaniska lösningar och om man betalar premiumpriser för dyra hörlurar vill man också känna det visuellt.

Med tanke på alla läckor och teaserbilder räknar vi med att vi får veta mer officiellt väldigt snart.