De billiga hörlurarna som faktiskt är värda att köpa – utvalda av ljudexperter som faktiskt har testat dem

Här på TechRadar testar vi dussintals hörlurar varje år. Även om vi har imponerats av många riktigt dyra modeller älskar vi också hörlurar som levererar långt över vad prislappen antyder. Den här artikeln är tillägnad just dessa prisvärda guldkorn. Vi frågade TechRadars ljudspecialister vilka hörlurar de skulle rekommendera till budgetmedvetna köpare och deras favoriter hittar du här nedanför.

Om du är ute efter helt trådlösa earbuds är det svårt att hitta något bättre än Nothing Ear (a). Vår ljudredaktör Becky Scarrott gav dem högsta betyg med fem stjärnor, kallade dem "en fullträff" för det brittiska företaget och lyfte särskilt fram brusreduceringen, ljudkvaliteten och batteritiden. Under de pågående Prime Day-erbjudandena på Amazon är de dessutom ett oslagbart köp för cirka tusenlappen.

Bland over-ear-hörlurar sticker CMF Pro och 1More Sonoflow Pro HQ51 ut lite extra. Båda fick 4,5 stjärnor i våra tester. De förstnämnda testades av Becky, som imponerades av den fantastiska ljudkvaliteten och blev positivt överraskad av den typ av personlig ljudanpassning som vi normalt bara ser i betydligt dyrare hörlurar. De sistnämnda recenserades av vår hörlursspecialist Harry Padoan, som berömde deras "kompetenta ljud, effektiva brusreducering och iögonfallande design". Båda modellerna erbjuder dessutom ännu bättre värde för pengarna just nu tack vare Prime Day och konkurrerande kampanjer.

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Bästa billiga earbuds och hörlurar

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