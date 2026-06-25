De tre JBL Bluetooth-högtalarna jag faktiskt skulle köpa för egna pengar – jag har testat dem mot konkurrenterna och det här är de verkliga vinnarna för alla budgetar

Jag har testat många – och då menar jag verkligen många – av de bästa Bluetooth-högtalarna på marknaden. Närmare bestämt över 50 stycken. Och om vi pratar om ren popularitet finns det ett märke som sticker ut mer än alla andra: JBL. Det finns dessutom goda skäl till det. Under mina år som testare har jag gång på gång sett hur JBL lyckas hitta den perfekta balansen mellan kvalitet och prisvärdhet, med Bluetooth-högtalare som erbjuder riktigt bra ljud och imponerande tålighet till priser som inte skrämmer bort de flesta köpare.

JBL har dessutom ett enormt utbud av modeller, så jag tänkte hjälpa till att göra valet lite enklare. Jag har därför valt ut tre JBL-högtalare som jag faktiskt skulle lägga mina egna pengar på – med alternativ för alla budgetar.

Jag har valt en liten och prisvärd modell, ett mellanklassalternativ och en premiumhögtalare som passar perfekt för fester. Det finns verkligen något för alla här. Bara för att en högtalare inte finns med på listan betyder det inte att jag inte tycker om den – det här är helt enkelt de tre modeller jag själv skulle välja just nu.

Latest Videos From Watch full video here:

1. JBL Go 5

(Image credit: Future)

Vi börjar med den lilla men kraftfulla JBL Go 5, som jag nyligen testade och gav högsta betyg – fem stjärnor. Enligt mig är Go 5 den bästa lilla högtalaren på marknaden just nu, med klart, precist och välbalanserat ljud, en extremt tålig konstruktion och ett imponerande utbud av funktioner.

Som en så här liten högtalare kan Go 5 förstås inte leverera jordskakande bas, men den spelar smart efter sina styrkor. Basen är snabb och slagkraftig snarare än överdriven och okontrollerad. Mellanregistret är klart och välbalanserat, medan diskanten är detaljrik och tydlig, vilket tillsammans ger ett imponerande ljud för en högtalare i det här formatet.

Här finns dessutom USB-C-ljud för förlustfri uppspelning och EQ-inställningar så att du kan anpassa ljudet efter din egen smak. Go 5 levererar ett fylligare och mer nyanserat ljud än sin föregångare, JBL Go 4, så även om du redan äger den modellen skulle jag faktiskt rekommendera en uppgradering.

Ytterligare en anledning att välja Go 5 framför Go 4 är designen. Den nya modellen har integrerad kantbelysning som gör musikupplevelsen ännu lite trevligare, särskilt i mörkare miljöer där du vill skapa lite extra stämning. Tåligheten har också förbättrats till IP68, vilket innebär att Go 5 är helt dammtät och klarar att ligga på upp till 1,5 meters djup i vatten i upp till 30 minuter – perfekt för stranddagar och poolfester.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Lägg därtill bra batteritid, stöd för Auracast och ett stöttåligt yttre, så är JBL Go 5 verkligen ett komplett paket – om än i ett väldigt litet format. Den kostar dessutom vanligtvis omkring 500 kronor, vilket gör den till ett riktigt fynd.