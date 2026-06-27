HomePod mini var min favorit bland prisvärda trådlösa högtalare – men Apples prishöjning gör att Sonos Era 100 SL nu tar över den platsen

Apple har precis presenterat omfattande prishöjningar på en rad produkter och bland dem finns företagets båda HomePod-modeller. Priset på HomePod mini höjs från 1 295 kronor till 1 695 kronor, vilket motsvarar en ökning på omkring 30 procent.

Även den större HomePod 2 blir dyrare, men där handlar det om en lite mindre höjning på cirka 17 procent. Priset går från cirka 3 900 till 4 200 kronor.

Jag tycker att HomePod 2 klarar den prishöjningen, även om jag förstås hellre hade sett att produkter fortsatte att sjunka i pris med tiden. Den större HomePod-modellen är redan en premiumprodukt och erbjuder fortfarande mycket bra ljud i förhållande till priset.

Däremot tycker jag att den här förändringen är förödande för HomePod mini. Jag testade högtalaren när den lanserades och blev otroligt imponerad av hur stort dynamiskt omfång och hur mycket detaljrikedom den lyckades leverera – inte bara med tanke på priset, utan också med tanke på storleken. Under lång tid använde jag faktiskt ett stereopar som skrivbordshögtalare, trots att jag som ljudredaktör har möjlighet att testa i princip vilka högtalarsystem jag vill.

Därför har jag rekommenderat HomePod mini ända sedan lanseringen och lyft fram den som det bästa budgetalternativet i vår guide över de bästa trådlösa högtalarna. Visst är den, som alla HomePod-modeller, ganska begränsad när det gäller målgruppen – den passar egentligen bara hushåll som redan är djupt inne i Apples ekosystem – men enligt mig har den erbjudit ett värde som varit i en helt egen klass sedan lanseringen. Ja, till och med fem år senare.

Fram till nu.

Problemet är att avståndet till nästa riktigt prisvärda trådlösa högtalare plötsligt har krympt dramatiskt, och den högtalaren är den nyligen lanserade Sonos Era 100 SL.

Sonos-modellen erbjuder betydligt större ljud, fungerar med både Android och iOS, har stöd för alla stora streamingtjänster, Bluetooth, AirPlay och direktstyrning via app. Dessutom kan du ansluta analoga ljudkällor med hjälp av en adapter. Den är helt enkelt betydligt mer mångsidig, men det var lätt att acceptera HomePods begränsningar när den också var betydligt billigare.

I början av veckan skilde det 895 kronor mellan modellerna. Nu är prisskillnaden bara 495 kronor.

Visst är det en något orättvis jämförelse – jag jämför HomePod mini till ordinarie pris med ett rabatterat pris för Sonos-modellen – men samtidigt är den högst relevant, eftersom det är just det valet de flesta faktiskt kommer att ställas inför när de ska köpa en ny högtalare.

Sonos Era 100 SL brukar dessutom ofta säljas till rabatterat pris under årets större kampanjer. HomePod mini har däremot sällan fått några större prissänkningar och när det väl har hänt har det oftast bara rört sig om mindre rabatter.

När den nya prisnivån väl har etablerat sig kommer många därför att stå inför valet mellan en mycket begränsad HomePod mini för 1 695 kronor och en betydligt mer kompetent Sonos Era 100 SL för omkring 2 190 kronor.

Och trots att jag har varit en av HomePod minis största förespråkare sedan den lanserades kan jag helt enkelt inte rekommendera den längre.