Sonos-högtalare: så installerar du dem och får ut det mesta av ditt system

Sonos har några av de bästa produkterna i kategorierna trådlösa högtalare, soundbars, subwoofers och förstärkare. Förutom det fantastiska ljudet är en stor del av förklaringen till populariteten de anslutningsmöljligheter som högtalarna ger.

Sonos högtalare arbetar alla tillsammans i ett större ekosystem, och varje enhet kan styras via Sonos app. Med appen kan du lägga till och ta bort Sonos-enheter från din installation som du vill, samtidigt som du enkelt kan justera din musikuppspelning och strömma innehåll från din telefon.

Detta innebär att du kan göra din Sonos-uppsättning så stor eller liten som du vill. I stort sett alla konfigurationer du kan tänka dig är möjliga, från flerrumsljudsystem med högtalare inbyggda i taket till blygsamma hemmabio-lösningar med soundbars och stereohögtalare.

Om du har köpt eller fått en Sonos-högtalare i gåva, eller om du är intresserad av att bygga ut din befintliga installation, kanske du undrar var du ska börja. Därför har vi sammanställt den här praktiska guiden om hur du installerar en Sonos-högtalare, med allt du behöver veta om hur det smarta trådlösa ekosystemet fungerar.

(Image credit: Sonos)

Hur funkar Sonos högtalare?

Sonos tillverkar en rad trådlösa högtalare, soundbars, Bluetooth-högtalare och andra ljudenheter som ansluts via ditt Wi-Fi-nätverk. Du kan använda så många eller så få av dessa enheter som du vill i ett Sonos-ljudsystem och gruppera olika högtalare för att spela synkroniserat.

Dessa grupper kan tilldelas specifika rum i hemmet, så att du i princip kan ha musik som följer dig från rum till rum.

Att lägga till högtalare, dela in dem i grupper och justera din musikuppspelning görs via Sonos S2-appen (om du inte har en äldre enhet som inte fungerar med den senaste appen). Det är också här du kan bläddra bland musik från dina favorittjänster, spela upp radio, ljudböcker och podcasts samt ställa in alarm.

De flesta av Sonos nyare högtalare och enheter har stöd för Google Assistant eller Amazon Alexa. Det innebär att du kan ge dessa högtalare kommandon som att ändra volymen, byta låt, ställa frågor och styra dina andra smarta hemenheter enbart med din röst.

Sonos-ekosystemet kanske inte tilltalar den inbitne audofilen som vill pyssla med kablar och förstärkare hela dagarna, men det är det enklaste sättet att skapa en ljudupplevelse i flera rum just nu – helt utan kabeldragning.

(Image credit: Sonos)

Vilken Sonos-högtalare passar dig bäst?

Om du funderar på att köpa en Sonos-högtalare och inte vet var du ska börja är ett bra första steg att fundera på vad du främst vill använda den till.

Vill du bygga ut din hemmabioanläggning bör du börja med en soundbar; både Sonos Arc och Sonos Beam (gen 2) låter mycket kraftfullare än din tv:s inbyggda högtalare. Därifrån kan du utöka ditt system med ett par Sonos One SL som bakre högtalare och en Sonos Sub för att framhäva basfrekvenserna.

Är musik mer din grej? Då kan du välja mellan allt från en minimalistisk lösning till ett större ljudsystem. En trådlös Sonos One-högtalare gör din musik rättvisa i mindre rum. För dig med en mer ambitiös smak kan en Sonos Amp fungera som en fantastisk musikstreamer och kan kombineras med två stereohögtalare (Sonos eller andra). Lägg till en extra Amp och ytterligare två högtalare, så har du ett snyggt surroundljudssystem.

Det är inte alla som vill ha en stor ljudanläggning i sitt vardagsrum. För många är portablitet det viktigaste, och om det stämmer in på dig rekommenderar vi dig att kolla in Sonos Roam- och Sonos Move-högtalarna, som båda kan ansluta till din telefon via Bluetooth samtidigt som de arbetar med det bredare ekosystemet via hemmets Wi-Fi-nätverk.

(Image credit: Sonos)

Så installerar du ett nytt Sonos-system

Det är enkelt att installera ett nytt Sonos-system. Du behöver en strömkälla för att koppla in din nya högtalare, en Wi-Fi-anslutning och Sonos-appen på din mobila enhet. Du kan inte konfigurera ett nytt system med hjälp av din bärbara dator eller dator.

Tryck på "Konfigurera ett nytt system” och logga in på ditt Sonos-konto. Har du inte skapat något konto sedan innan behöver du göra det först. Din Sonos-produkt bör sedan dyka upp på skärmen. Tryck på "Lägg till" så guidar appen dig genom installationsprocessen. Du kommer att kunna lägga till dina önskade musiktjänster och, om det stöds, den röstassistent du vill ha.

Lägga till en högtalare till ett befintligt Sonos-system

För att lägga till en ny högtalare eller enhet till ditt Sonos-system behöver du bara öppna S2-appen och sedan öppna fliken Inställningar.

Där trycker du på System > Lägg till produkt och följer stegen i appen.

(Image credit: Sonos)

Vad är TruePlay?

TruePlay är en av Sonos bästa funktioner. Den mäter hur ljudet studsar mot väggar och tak för att finjustera dina högtalare och se till att de låter så bra som möjligt i just ditt hem.

De flesta Sonos-högtalare har stöd för TruePlay. För närvarande fungerar funktionen endast med iOS, även om Sonos Bluetooth-högtalare kan ställa in sig själva med hjälp av sina mikrofoner.

Om du har en iOS-enhet och vill ställa in dina högtalare med TruePlay öppnar du bara S2-appen och går till Inställningar. Där trycker du på TruePlay > TruePlay-justering och följer instruktionerna i appen. Du kommer att bli ombedd att gå runt i rummet medan högtalarna spelar upp en serie toner. Mikrofonen som är inbyggd i din iOS-enhet kommer att analysera dessa.

Notera att du måste ge Sonos tillstånd att använda enhetens mikrofoner under den här processen.

För bästa resultat säger Sonos att du bör minimera alla omgivande ljud i rummet, till exempel högljudda apparater, prat eller fotsteg. Du bör också täcka ett så stort område som möjligt i rummet under TruePlay-processen; appen visar dig hur du ska göra, men i huvudsak kommer du att vifta upp och ner med telefonen medan du går runt i rummet.

Du bör också undvika att justera volymen på din högtalare under TruePlay-processen.

(Image credit: Sonos)

Finns det några nackdelar med Sonos?

Vi håller Sonos högtalare högt, men det går inte att bortse från att det finns några nackdelar med ljudsystemet. Till att börja med är de väldigt dyra – och priserna har dessutom nyligen stigit.

Som trådlösa högtalare erbjuder Sonos-enheterna inte samma ljudkvalitet som en traditionell hifi-uppsättning. En viss grad av komprimering förekommer alltid när det gäller att strömma musik via Wi-Fi, även om många Sonos-högtalare har stöd för högupplöst ljud.

Slutligen tenderar trådlösa högtalare att ha en kortare "hållbarhetstid" än traditionella stereohögtalare som kan hålla i årtionden.

År 2020 fick Sonos kritik efter att ha meddelat att man inte längre skulle tillhandahålla programuppdateringar och löpande support för ett antal av sina äldre produkter, inklusive den ursprungliga Sonos Play:5.

Utöver 2010 års Play:5 kommer Sonos att upphöra med uppdateringar för Connect och Connect Amp, de första modellerna av Zone Players, CR200 och Bridge, i maj 2022 . Det är viktigt att notera att detta inte betyder att din gamla Sonos-högtalare kommer att sluta fungera – den kommer bara inte att få några nya funktioner.

Detta är dock problematiskt för alla som använder en av dessa högtalare som en del av en installation med flera rum eftersom varje högtalare måste använda samma firmware.

Sonos bekräftade visserligen att man kommer att "övervaka och ta itu med buggar i framtiden, om de skulle uppstå" i dessa äldre högtalare, men många kunder köpte dessa högtalare med förhoppningen att de skulle fungera i årtionden, precis som traditionella Hi-Fi-system.