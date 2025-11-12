Jag har testat 11 par öppna earbuds under 2025 – det här är de enda 5 du bör hålla utkik efter under Black Friday

Eftersom jag både testar ljudprodukter och gillar att träna har jag på senare tid blivit riktigt förtjust i de bästa öppna earbuds-modellerna. Faktum är att TechRadar har publicerat tolv av mina recensioner av denna typ av earbuds bara under det senaste året (och jag lyssnar faktiskt på nästa par just nu).

Detta har varit ett år då kategorin öppna earbuds verkligen tagit fart – och det är just därför jag vill prata om dem nu. Det har blivit mycket bättre, men bara om du köper rätt par.

Är du inte bekant med öppna earbuds? Låt mig förklara snabbt. De liknar vanliga earbuds, men de går inte helt in i örat. Det gör att du kan höra omgivningen – trafik, hundar eller när ditt namn ropas upp på vårdcentralen. Perfekt för säkerhet och situationsmedvetenhet (även om ljudkvaliteten traditionellt sett inte varit deras starkaste sida – mer om det snart).

Vissa av de modeller jag testat har varit fantastiska, andra riktigt smärtsamma att använda (ljudmässigt, och i ett eller två fall rent bokstavligt). Eftersom det här fortfarande är en ganska nischad design är det förståeligt om du inte köpt några ännu, men Black Friday kan vara ett utmärkt tillfälle att testa utan att det svider i plånboken.

Faktum är att ett par öppna earbuds jag testade i år var så bra att jag överväger att köpa ett till – antingen som reserv eller som present (om priset blir rätt, förstås). Och jag har två andra modeller som jag redan skrivit lyriskt om i tidigare TechRadar-artiklar och som jag anser är självklara köp om de dyker upp på rea.

Utöver dem finns ytterligare två modeller som helt klart är värda att hålla ögonen på. Så låt oss köra igång!

5 Black Friday-erbjudanden på öppna earbuds att hålla utkik efter

Shokz OpenDots One <p>De här clip-on-lurarna var otroligt bekväma att använda – jag kunde lätt glömma att jag ens hade dem på mig, och de riskerade aldrig att lossna under ett gympass. Ljudet var dessutom riktigt bra, och även om de inte kostade någon förmögenhet redan från början skulle ett bra Black Friday-erbjudande kunna få fler att våga testa dem. De här clip-on-lurarna var otroligt bekväma att använda – jag kunde lätt glömma att jag ens hade dem på mig, och de riskerade aldrig att lossna under ett gympass. Ljudet var dessutom riktigt bra, och även om de inte kostade någon förmögenhet redan från början skulle ett bra Black Friday-erbjudande kunna få fler att våga testa dem.

Huawei FreeArc <p>Detta är de öppna hörlurar med klart bäst ljud som jag testat, då FreeArc lyckas lösa det återkommande ljudproblem som de flesta öppna modeller brottas med. De är dessutom bekväma och väldigt prisvärda, tack vare flera tidigare rabatter som förhoppningsvis fortsätter under Black Friday. Detta är de öppna hörlurar med klart bäst ljud som jag testat, då FreeArc lyckas lösa det återkommande ljudproblem som de flesta öppna modeller brottas med. De är dessutom bekväma och väldigt prisvärda, tack vare flera tidigare rabatter som förhoppningsvis fortsätter under Black Friday.

Honor Earbuds Open <p>Mitt andra par som du <em>måste hålla koll på kommer från Honor – och det är deras funktionsbredd som gör dem till ett självklart val. De är de enda öppna lurarna jag testat som faktiskt har aktiv brusreducering. De har inte fått lika många rabatter som Huawei-modellen, men förhoppningsvis ändras det under Black Friday. Mitt andra par som du måste hålla koll på kommer från Honor – och det är deras funktionsbredd som gör dem till ett självklart val. De är de enda öppna lurarna jag testat som faktiskt har aktiv brusreducering. De har inte fått lika många rabatter som Huawei-modellen, men förhoppningsvis ändras det under Black Friday.

Earfun OpenJump <p>Även om jag gav OpenJump ett medelbetyg har de något som ingen av mina andra favoriter har: ett riktigt lågt utgångspris. Kombinera det med eventuella Black Friday-rabatter, och de kan mycket väl bli årets fynd – ett perfekt sätt att prova öppna earbuds utan att behöva lägga ut för mycket pengar. Även om jag gav OpenJump ett medelbetyg har de något som ingen av mina andra favoriter har: ett riktigt lågt utgångspris. Kombinera det med eventuella Black Friday-rabatter, och de kan mycket väl bli årets fynd – ett perfekt sätt att prova öppna earbuds utan att behöva lägga ut för mycket pengar.

OneOdio OpenRock S2 <p>Ett annat budgetalternativ att hålla ögonen på är OpenRock S2. De har inte fått lika många rabatter sedan lanseringen som Earfun, men varumärket brukar vara generöst med reor, så jag hoppas att Black Friday kan sänka priset till en riktigt lockande nivå. Ett annat budgetalternativ att hålla ögonen på är OpenRock S2. De har inte fått lika många rabatter sedan lanseringen som Earfun, men varumärket brukar vara generöst med reor, så jag hoppas att Black Friday kan sänka priset till en riktigt lockande nivå.

Shokz-modellen högst upp i listan är det par jag verkligen hoppas få se ett bra erbjudande på – om det inte redan framgått av deras något högre prislapp än konkurrenterna. Men jag skulle också gärna se att Huawei- eller Honor-modellerna får rabatt, eftersom de är de två bästa öppna earbuds utan clip-design som släppts under 2025.

För dig som har en mer begränsad budget är Earfun- och OneOdio-alternativen fortfarande värda att överväga. De missar bara högre betyg på grund av att de saknar några extrafunktioner och unika egenskaper i en numera mycket konkurrensutsatt marknad för öppna earbuds.

Här är de aktuella bästa priserna på ovan nämnda earbuds för en snabb jämförelse.

De två typerna av öppna earbuds

Det finns två typer av öppna earbuds du kan köpa.

Den vanligaste typen – och den som gäller för de flesta av mina rekommendationer ovan – är så kallade sportbåge-modeller. Precis som vanliga träningshörlurar hålls de på plats med en båge som går runt örat och som håller högtalaren ovanför örat.

Den andra typen, som faktiskt används i mitt toppval (Shokz), är clip- eller manschettmodeller. De är mindre och sitter längst ner på örat, där de hålls på plats av en motvikt.

Jag har generellt sett funnit den senare typen mer pålitlig. Sportbågar kan variera mycket i passform och grepp, men jag har ännu inte testat ett enda clip-par som skakar eller trillar ur. De tenderar också att leverera en högre ljudkvalitet; några av de öppna hörlurarna jag testat som har haft bäst ljud har haft sportbågar, men alla de sämsta har det också.

Vilken typ ska du köpa? Jag skulle faktiskt rekommendera att du försöker prova båda, så att du kan känna vilken design du föredrar. Men om du går efter träningsform: clip-hörlurar är bäst för cyklister (eftersom de inte stör hjälmremmar), medan jag föredrar sportbåge-modeller på gymmet eller vid övningar där man ligger ner, eftersom designen håller dem stadigare på plats. För löpning fungerar båda typerna helt okej enligt min erfarenhet.

