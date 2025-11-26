Sonys testvinnande hörlurar får sitt lägsta pris någonsin under Black Friday

Black Friday 2025 (Image credit: Future) November innebär Black Friday och guldläge att fynda billiga teknikprylar!



Om du vill hålla koll på alla de bästa rabatterna och erbjudandena från årets stora reafest, kan du kolla in vår huvudartikel för Black Friday. Vi kommer att hålla den uppdaterad under hela Black Friday, med allt det bästa reafesten har att erbjuda.



Årets största reafest är som känt i full gång och nu har vi hittat ett Black Friday-klipp som verkligen sticker ut. En av TechRadars mest hyllade hörlurar genom tiderna har nämligen rasat till sitt lägsta pris någonsin.

De brusreducerande over-ear-hörlurarna Sony WH-1000XM4 var länge testvinnare hos oss i våra olika hörlurstopplistor. De har nu ersatts av en nyare och ännu mer finslipad modell, men är fortfarande ett av de säkraste köpen du kan göra om du vill ha klassledande brusreducering, hög ljudkvalitet och extremt bra komfort.

Du hittar erbjudandet och köplänken här nedanför, men vi kan också tipsa om att kolla in Amazons sortiment för fler suveräna Black Friday-deals. De har några av reafestens absolut bästa rabatter på teknikprylar i olika kategorier. Du hittar alla Black Friday-deals här.

Black Friday-deal på Sony WH-1000XM4

40% rabatt Du sparar 1 300 kr Sony WH-1000XM4: var 3 290 kr nu 1 990 kr hos amzn.to Med denna suveräna Black Friday-rabatt på Sony WH-1000XM4 får du det lägsta priset någonsin på hörlurarna. Vid sin lansering kostade de hela 3 990 kronor, men sjönk sedan snabbt till 3 290 kronor. Den senaste tiden har lurarna legat runt 2 500 kronor i pris, men har aldrig tidigare legat så lågt som de gör nu. Så det är guldläge att klicka hem de testvinnande hörlurarna. Hörlurarna finns i svart, vitt och mörkblått.

Fler Black Friday-deals på hörlurar

29% rabatt Sony WH-1000XM5 | 3 490 kr 2 490 kr hos Amazon

Spara 1 000 kronor: Ett bra val om du vill ha Sonys senaste design med förbättrad komfort och stark brusreducering. Finns i blått, svart och vitt.

40% rabatt Sony WF-C710N | 1 490 kr 890 kr hos Webhallen

Spara 600 kronor: Ett prisvärt alternativ för dig som vill ha smidiga earbuds med aktiv brusreducering. Finns i svart, vitt, genomskinlig blå och rosa.

47% rabatt Philips TAH8506 | 1 290 kr 690 kr hos Webhallen

Spara 600 kronor: Trådlösa in-ear-hörlurar med bra bas och hyfsat kompakt design, perfekt budgetval för vardagslyssnande.

24% rabatt JLab JBuds Lux ANC | 1 062 kr 812 kr hos CDON

Spara 250 kronor: Smarta true wireless-hörlurar med aktiv brusreducering och bra batteritid. Ett bra val för vardagsbruk och pendling.

27% rabatt Sennheiser HD 550 | 3 490 kr 2 549 kr hos HiFi Klubben

Spara 941 kronor: Hifi-hörlurar med öppen konstruktion och Sennheiser-ljud, perfekt för dig som lyssnar på mycket musik, film och vill ha klara detaljer.

Fynda bland Black Friday-deals direkt från olika återförsäljare: