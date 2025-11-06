Här är lurarna du bör hålla lite extra koll utkik efter under Black Friday-rean.

Trådbundna hörlurar för musikproduktion

Trådlösa over-ear eller earbuds för lyssning

Välj hörlurar och earbuds som dina lyssnare troligen använder

Äldre modeller brukar få de största Black Friday-rabatterna

Som musiker har jag starka åsikter om hörlurar och earbuds. Jag använder dem dagligen – både när jag spelar in och när jag lyssnar på musik – vilket innebär att jag inte nöjer mig med ett enda par. Jag har fler än vad som ryms på en butikshylla.

Anledningen är enkel: olika hörlurar och earbuds är bra på olika saker. När jag producerar musik vill jag ha hörlurar som inte förskönar ljudet, utan avslöjar varje detalj och eventuellt misstag. När jag mixar eller testar hur låtarna låter för andra, lyssnar jag hellre på samma typ av hörlurar som publiken använder. Och eftersom jag också är en vanlig musikälskare vill jag ha ett par som får favoritlåtarna att låta så bra som möjligt.

Att hitta hörlurar som klarar alla dessa uppgifter kan snabbt bli dyrt, så jag brukar göra en önskelista och vänta in Black Friday – det är då man kan hitta riktigt bra deals. Här är några modeller jag tycker att du ska hålla extra koll på i år.

(Image credit: Future)

Måste ha: AirPods (eller motsvarande från Sony)

Apples AirPods – eller motsvarande från Sony, som Sony WF-1000XM5 – är de earbuds som många av dina lyssnare sannolikt använder. Om du själv gör musik för en bred publik är det en stor fördel att höra hur den låter på just dessa modeller.

Vilka du ska välja handlar mest om budget och preferens, men rent praktiskt sett är det AirPods 4 som sannolikt kommer få de bästa Black Friday-rabatterna.

Håll dock även ögonen öppna efter AirPods Pro 2 – nu när Apple slutat sälja dem kommer återförsäljare vilja sälja slut sina lager, vilket kan innebära rejäla prissänkningar. De är fortfarande ett par utmärkta allround-earbuds för vardagsbruk.

Själv använder jag till vardags ett par Bose QuietComfort 2 earbuds, som jag haft i några år. De har fått efterföljare i form av Bose QuietComfort Ultra (2 Gen) och Bose är fortfarande svårslaget när det gäller aktiv brusreducering. Men även om de är fantastiska, tror jag att fler av dina lyssnare kommer höra din musik i AirPods eller Sonys modeller – vilket gör dem värda att testa först.

(Image credit: Future)

I studion: Beyerdynamic Pro over-ear

Om någon märklig lag skulle göra det olagligt att äga mer än ett par hörlurar, skulle jag behålla mina Beyerdynamic DT-770 Pro.

De är otroligt bekväma, även under riktigt långa pass, och ljudbilden fungerar perfekt för mig när jag mixar – tillräckligt neutral för att avslöja detaljer, men utan att bli onödigt vass. De passar dessutom utmärkt för sånginspelning, eftersom de inte läcker särskilt mycket ljud in i mikrofonen. Och eftersom de är trådbundna slipper man fördröjning, vilket är avgörande vid liveinspelningar.

Jag använder versionen på 80 ohm, men de finns även i 32 ohm (som passar bättre för telefoner och surfplattor) och 250 ohm för mer avancerade studiouppsättningar.

(Image credit: Future)

För att jag förtjänar det: AirPods Max, B&W Px7 S2, Cambridge Audio Melomania P100, Grado SR80x

Ju fler hörlurar du testar din musik i, desto större chans att du upptäcker saker du annars hade missat – och ibland hör jag detaljer i AirPods Max som jag inte lade märke till i mina Beyerdynamic.

Men om jag ska vara helt ärlig handlar mina lite lyxigare hörlurar också om ren njutning. Jag gillar helt enkelt riktigt bra ljud, särskilt när jag lyssnar på andras musik eller analyserar produktioner.

I den här kategorin skulle jag även rekommendera Bowers & Wilkins Px7 S2 (det finns en nyare modell, men det är S2 som får de bästa Black Friday-priserna), Cambridge Audio Melomania P100 som imponerar stort för sitt pris, samt klassiska trådbundna alternativ som Grado SR80x.

Det här är hörlurarna du köper inte för att du behöver dem – utan för att du förtjänar dem.