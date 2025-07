Läckan Evan Blass ska ha delat bilder på Buds 3 FE på X

Bilderna visar nu meddelandet "withdrawn by the copyright holder"

Efter en rörig Buds Core-lansering kanske Samsung försöker hålla hårdare koll

Det kan inte vara lätt att vara en av de största inom teknikvärlden. Föreställ er att journalister (ja, som vi) och hängivna fans finns överallt och försöker kika bakom ridån för att få en förhandstitt – särskilt när det handlar om nya Fan Edition-hörlurar från Samsung som förväntas bli betydligt billigare än flaggskeppet Galaxy Buds 3 Pro.

I slutet av förra veckan publicerade den välkända läckan Evan Blass en bild på X med titeln "GB3FE" som påstods visa Galaxy Buds 3 FE – rapporterat av Android Headlines.

Men nu är bilden borta och har ersatts av ett meddelande som lyder:

Media not displayed

This image has been removed in response to a report from the copyright holder

Är detta ett tecken på att det faktiskt var en officiell pressbild på Galaxy Buds 3 FE och att Samsung inte gillade läckan? Det går inte att säga med säkerhet, men det är definitivt möjligt…

Varför så hemlighetsfulla, Samsung?

Ni minns kanske den något röriga lanseringen av Galaxy Buds Core. Först dök de upp i en APK-genomgång tillsammans med då fortfarande inofficiella Galaxy Buds 3 FE den 12 juni, sedan nämndes de vid namn i en tweet från Samsung Indien den 23 juni med ett lanseringsdatum satt till 27 juni (och till och med en Amazon-listning), och därefter – den 26 juni, en dag tidigare än väntat – publicerades faktiska specifikationer och bilder på Samsungs UAE-sajt. Det var minst sagt rörigt.

Lägg också till det faktum att det aldrig har funnits någon Galaxy Buds 2 FE. De senaste officiella Samsung-hörlurarna är Buds Core, vilket placerar Buds 3 FE i en slags efterföljare-position till originalet Galaxy Buds FE – men ändå inte.

Vi skulle säga att Evan Blass läckta bilder troligen var äkta, men att Samsung verkligen vill få till den här lanseringen rätt och minimera all förvirring – och därför satte stopp.

Med tanke på att Galaxy Buds 3 Pro som släpptes i augusti 2024 fortfarande är bland de bästa hörlurarna vi testat (men långt ifrån billigast), förstår vi varför Samsung vill finslipa och förbereda lanseringen noga den här gången.

Hittills går det faktiskt ganska bra! Förutom Android Authoritys insats, där de i juni hittade namnet "Galaxy Buds 3 FE" i senaste Galaxy Buds Controller-appen (Wear OS-version, v1.0.08.38) och den numera borttagna bilden, är det väldigt svårt att hitta någon konkret information om Buds 3 FE.

Vi håller självklart koll och uppdaterar er så fort vi vet mer. Tills dess får vi helt enkelt vänta – men det ser allt mer ut som att vi faktiskt väntar på en riktig produkt och kanske slipper vänta särskilt mycket längre.