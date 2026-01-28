iPhone 17 – telefonen som ger dig Pro-funktioner utan Pro-pris

Apple iPhone 17 känns som den iPhone många har väntat på: den får en ProMotion-skärm på 120 Hz, ett betydligt kraftfullare A19-chip, längre batteritid och ett rejält uppgraderat kamerasystem med dubbla 48 MP-sensorer och ett nytt 18 MP Center Stage-selfie-läge. Telefonen kombinerar den typiska Apple-premiumkänslan med en design som är lätt och elegant att använda i vardagen, samtidigt som den levererar prestanda som matchar dyrare modeller.

Det här är i stora drag en iPhone som ger många av Pro-funktionerna till en bredare publik – utan att det känns som en kompromiss i vardagsbruk.

