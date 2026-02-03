ChatGPT Agent Mode – så förändrar AI hur vi jobbar

ChatGPT Agent Mode tar artificiell intelligens ett steg längre genom att låta modellen inte bara svara på frågor, utan faktiskt utföra komplexa uppgifter åt dig – från att sammanställa rapporter till att analysera data och skapa dokument.

Med det nya agentläget kan du beskriva ett mål i naturligt språk – som att bygga en marknadsrapport eller automatisera en process – och AI:n planerar, väljer verktyg och genomför flera steg i följd för att nå resultatet. Det här är en tydlig skillnad mot traditionell AI-chatt, där modellen tidigare bara levererat textbaserade svar.

Agent Mode visar hur AI kan bli en praktisk digital kollega snarare än bara ett informationsverktyg, med potential för verklig automation i arbetsflöden – även om mänsklig övervakning fortfarande behövs för kvalitet och strategi.

👉 Läs hela artikeln om ChatGPT Agent Mode och framtidens arbete