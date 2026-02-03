ChatGPT Agent Mode – så förändrar AI hur vi jobbar
Från chattbot till digital medarbetare – ChatGPT kan nu tänka, planera och agera.
ChatGPT Agent Mode tar artificiell intelligens ett steg längre genom att låta modellen inte bara svara på frågor, utan faktiskt utföra komplexa uppgifter åt dig – från att sammanställa rapporter till att analysera data och skapa dokument.
Med det nya agentläget kan du beskriva ett mål i naturligt språk – som att bygga en marknadsrapport eller automatisera en process – och AI:n planerar, väljer verktyg och genomför flera steg i följd för att nå resultatet. Det här är en tydlig skillnad mot traditionell AI-chatt, där modellen tidigare bara levererat textbaserade svar.
Agent Mode visar hur AI kan bli en praktisk digital kollega snarare än bara ett informationsverktyg, med potential för verklig automation i arbetsflöden – även om mänsklig övervakning fortfarande behövs för kvalitet och strategi.
👉 Läs hela artikeln om ChatGPT Agent Mode och framtidens arbete
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.