Førsteinntrykk: Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 kommer til å være den første 5G-telefonen for mange personer, og med på kjøpet får man også et 64 MP-kamera med 3X optisk og 30X digital zoom. Det er et skikkelig byks kontra S10, men man må også betale mer, og modellen slås hendig av to større telefoner: Galaxy S20+ og S20 Ultra.

Samsung Galaxy S20 på to minutter

Samsung Galaxy S20 har nå blitt avslørt under Unpacked 2020-evenementet i San Francisco (som også avslørte Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, den brettbare Samsung Galaxy Z Flip og Samsung Galaxy Buds Plus).



Samsung Galaxy S20 er det sørkoreanske selskapets grunnmodell i 2020 – og tar dermed over som den billigste i årets serie, men får likevel med seg 5G-hastighet, et kamera på 64 MP og forbedret batteristørrelse.



Hvis du er ute etter å oppleve alt nytt og friskt Samsung kan tilby så billig som mulig, så er dette startpunktet for deg. Merk bare at den er billigere, ikke billig.



Skjermen er på 6,2 tommer og har en oppdateringsfrekvens på 120 Hz (ved FullHD+), trippelkamerasystem med nye nivåer for zoom, muligheter for videoopptak i 8K og 5G som er rask (dog potensielt ikke like rask som på S20 Plus og S20 Ultra).

Galaxy S20 spesifikasjoner Vekt: 163 gram

Dimensjoner: 151,7 mm x 69,1 mm x 7,9 mm

OS: Android 10

Skjermstørrelse: 6,2 tommer

Oppløsning: QHD+ (563 PPI)

Oppdateringsfrekvens: 120 Hz

RAM: 8 GB / 12 GB

Lagring: 128 GB + microSD

Batteri: 4000 mAh

Kamera: 12 MP + 12 MP + 64 MP

Frontkamera: 10 MP

Vi testet Galaxy S20 sitt trippelkamera i en time og ble imponert over tre ting. Først og fremst har Samsung gått fra en individuell pikselstørrelse på 1,4 mikrometer på S10 til 1,8; for det andre er kamerasensorene større – alle som en.

Samsung sier at nattfotografier kommer til å fremstå klarere på grunn av det de kaller den største generelle oppgraderingen i telefonkameraer siden Galaxy S7 (i 2016). Det er store ord.



For det tredje gjør telefotosensoren et hopp fra 12 MP på Galaxy S10 til 64 MP (selv om de individuelle pikslene er mindre her, så det er ikke sikkert at det blir så store forandringer som tallene tilsier) og man får også 3X optisk zoom og 30X digital zoom med på kjøpet.



Ultravidvinkelsensoren går ned i antall megapiksler – 16 MP til 12 MP – men gjør pikslene og sensoren større, hvilket kan vise seg å være viktigere. Hvert av kameraene er bedre på papiret, dog er det ikke snakk om en like dramatisk oppgradering som hos S20 Ultra.

(Image credit: Future)

Galaxy S20 er den første telefonen vi har testet som tar opp video i 8K, hvilket føles ut som en altfor høy oppløsning – helt til du innser at dette gjør at du får langt større muligheter til å beskjære og redigere uten å ofre detaljnivå, særlig om du planlegger å lande på 4K og 1080p til slutt.



Dette er gode nyheter for alle som lager videoinnhold – selv om 8K-oppløsningen maksimalt klarer 24 bilder i sekundet, og Samsungs avanserte Steady Stabilization ikke gjelder for 8K og 4K-video, slik at man ikke kommer til å ende opp med noen fløyelsmyke opptak.



Alt dette baserer seg på en ny og rask 7 nm-prosessor, 12 GB RAM og 128 GB intern lagringsplass – og forskjellig fra Note 10-grunnmodellen kan S20 ta i bruk microSD-kort, om man skulle gå tom for plass.



Batteriet på 4000 mAh virker å være stort nok, men vi er interesserte i å vite hvor mye 5G stjeler av batteritiden over en lang dag.

(Image credit: Future)

Den utvidede kapasiteten har allerede én negativ konsekvens: den har dyttet bort minijack-utgangen. Den samme historien finner vi igjen på både S20+ og S20 Ultra, og dette er første gangen denne funksjonaliteten ikke har vært til stede i en S-serie-modell.



Galaxy S20 har mange gode sider: en røslig skjerm med høy oppdateringsfrekvens, et lovende trippelkamerasystem og solid maskinvare som også kan tilby raskere 5G-hastigheter.



Den kan dog falle i prisfellen ved ikke å være verken rimelig eller best av de nye Galaxy-telefonene. Prishoppet kommer til å være et problem for noen, mens andre med et større budsjett kan komme til å bli fristet av S20+ og Ultra for enda raskere 5G-hastigheter, og når det gjelder Ultra: et mye bedre kamera.

Tilgjengelighet og pris

(Image credit: Future)

Hold deg fast – du kommer til å måtte betale mer for Galaxy S20 enn fjorårets Samsung-flaggskip, nettopp på grunn av 5G-oppgraderingen (om du går for denne modellen), større kamerasensorer og en større skjerm på 6,2 tommer og med 120 Hz oppdateringsfrekvens.



For oss i Norge kommer Galaxy S20 til å ligge på 9490 kroner for 4G-modellen, mens man må opp på 10490 for 5G. Vil man ha 512 GB lagring må man kjøpe S20+ eller Ultra.



Denne nye prisen betyr at man vil måtte betale det samme for 5G-varianten som man måtte for Galaxy S10 Plus ved lansering, og noe mer enn for Galaxy S10. S20 er dog noe billigere enn lanseringsprisen til iPhone 11 Pro, og det skal nevnes at Apples telefon har et mindre skjerm (5,8 tommer) og kun 64 GB lagringsplass.

Her oppe i det (for tiden ikke så) kalde nord kan vi kjøpe oss en Galaxy S20 den 13. mars.

Større skjerm, føles mindre i hånden

Ingen hodetelefonutgang

Stor kamerahump på baksiden

Stor skjerm, QHD+, 120 Hz, HDR10+

(Image credit: Future)

Galaxy S20 har en skjerm på 6,2 tommer, og gir en derfor altså nøyaktig 0,1 tommer mer skjermplass å boltre seg på enn fjorårets S10 som hadde en skjerm på 6,1 tommer. Dette gjør ingen dramatiske inngrep når det gjelder den generelle størrelsen på telefonen, og den høyeste oppløsningen skjermen klarer er den samme som på de seneste Samsung Galaxy S-modellene, altså WQHD+ (3040 x 1440).



Samsung lar fortsatt standardoppløsningen være FullHD+ (2220 x 1080), hvilket er mer enn skarpt nok for de fleste oppgaver, og som gjør at man får bedre batteritid – men som samtidig gir litt mer avanserte brukere muligheten til å skru opp oppløsningen om de har lyst til å pushe grensene.

Her er enda en grunn til å holde seg til 1080p: Den nye oppdateringsfrekvensen på 120 Hz fungerer ikke med WQHD+, og hoppet fra 60 Hz til 120 Hz er virkelig merkbart på flyten når man spiller spill eller surfer på nettet, noe vi har sett eksempler på i ASUS ROG 2 og Razer Phone 2, selv om denne telefonen er nødt til å holde seg til 1080p.



S20 har også raskere berøringsskjerm, nå oppdaterer denne seg 240 ganger i sekundet, noe som også merkes i spill, da telefonen responderer på fingerbevegelsene dine langt raskere enn tidligere.



Vi vet at mange vil synes at en enda større skjerm ikke vil klinge godt i enkeltes ører (det er mange som har lyst på en mindre telefon de kan betjene med én hånd), og vi har i det henseendet én god og én dårlig nyhet. Først den gode: Samsung Galaxy S20 er tynnere enn S10. Den nye telefonen har blitt lengre snarere enn breiere, skjermforholdet er nå 20:9.

(Image credit: Future)

Her er de dårlige nyhetene: Det finnes ingen oppfølger til Galaxy S10e (den billigste i S10-serien i 2019) som kan gi de med mindre hender en skjerm på 5,8 tommer.



Galaxy S20 er den minste i Samsungs S-rekke i 2020, og selv om vi liker at hullet til frontkameraet er mindre, og at skjermen fortsatt støtter HDR10+, slik at vi kan få mer dynamiske bilder når vi ser på film, så hadde vi gjerne sett at Samsung hadde hatt et litt større spenn når det gjelder skjermstørrelse.



Samsung Galaxy S20 har et gjenkjennelig design: To glassplater som klemmer samme en ramme av aluminium. Det er fortsatt en avrundet kant på høyre og venstre side av skjermen, men denne er ikke like fremtredende som hos S10, noe som kan bety at man gjør færre feiltrykk i utkanten av skjermen.



Det er også verdt å merke seg: S20-serien er den første S-mobilen fra Samsung som ikke har hodetelefonutgang. Man trenger et adapter eller trådløse hodetelefoner istedenfor. Den eneste porten på telefonen er en USB-C-port.

Bilde 1 av 4 (Image credit: Future) Bilde 2 av 4 (Image credit: Future) Bilde 3 av 4 (Image credit: Future) Bilde 4 av 4 (Image credit: Future)

Galaxy S20 kommer i tre farger: Cloud Blue, Cloud Pink og Cosmic Gray, men vi synes kuløren er litt tam i forhold til valgene vi hadde i S10-serien.



Cosmic Black får man kun om man kjøper S20+ og S20 Ultra, men det kan skje forandringer på sikt, det er ikke sjelden at Samsung legger til nye fargevalg når det har gått litt tid.

En skikkelig kameraoppgradering

Trippelkamera, med et på 64 MP

Mulighet for å ta opp video i 8K

10X digital zoom, bedre bilder i dunkelt lys

(Image credit: Future)

Galaxy S20 tar sikte på å foreta den største årlige kameraoppgraderingen siden hoppet fra Galaxy S6 til Galaxy S7, og dette har mye å gjøre med at alle kameraene på baksiden har fått store sensorer.



Man kan gjerne si at dette er den viktigste maksinvarefaktoren når det gjelder bildekvalitet, gitt at smarttelefonsensorer ofte er knøttsmå.



Vi kan likevel si det først som sist: Det er like greit om du ignorerer alle de nye tallene når det gjelder kameraspesifikasjonene og heller fokuserer på hva dette betyr for fotoene du kan skape med maskinvaren. Man kan fort se seg blind på tall, og brått kan S20 se ut som en nedgradering, og det er langt i fra tilfellet.

Eksempelvis: Hovedkameraet, som fortsatt er på 12 MP, har enn optikk som klarer f/1,8. Dette er teoretisk dårligere enn S10s dobbeltblender på f/1,5 + f/2,5, som forandrer seg avhengig av lysforholdene (f/1,5 gir en mer lys, og forbedrer bilder tatt i dunkel belysning).



Samtidig vet vi at Samsung har økt størrelsen på hver piksel fra 1,4 mikrometer til 1,8 mikrometer. Kombinert med en større sensor betyr det at du kommer til å klare å fange flere detaljer og mer lys på Galaxy S20.

(Image credit: Future)

Det samme gjelder det nye telefotokameraet på 64 MP, som ser ut som en stor oppgradering over fjorårets telefotokamera på 12 MP.



Det er det også, men i dette tilfellet er de individuelle pikslene mindre, men blenderen kan være større (f/2,0 istedenfor f/2,4 – mindre tall er bedre).



Igjen, dette er totalt sett bedre, og vi får også 3X optisk zoom sammen med 10X digital zoom takket være de nye spesifikasjonene på telefotokameraet.



Galaxy S20s 12 MP ultravidvinkelkamera har forandret seg minst, men også dette har større sensor, større piksler (1,4 mikrometer over fjorårets 1 mikrometer), og den samme blenderen på f/2,2. Dette bør gjøre at ultravidvinkelbildene dine blir en hel del bedre, selv om S10 hadde en ultravidevinkelsensor på 16 MP.

Vi kommer til å se langt mer nøye på trippelkameraet i vår ordinære test, men vi vet allerede at Galaxy S20 ikke kommer til å ha like bra kameraytelse som Galaxy S20 Ultra, som har fire kameraer på baksiden, en hovedsensor på 108 MP og 10X hybridisert zoom (4X optisk) samt 100X digital zoom.



Galaxy S20 gjør nybrottsarbeid ved å introdusere videoopptak i 8K og såkalt anti-roll correction (opp til 60 grader) som del av Super Steady-stabiliseringsfunksjonaliteten.

Man bør likevel ikke forvente å kunne bruke både denne høye oppløsningen og Samsungs avanserte stabiliseringsteknologi på samme tid – Super Steady er fortsatt kun noe som fungerer i 1080p (det fungerer ikke i 4K heller).



8K-opptak, i maksimalt 24 bilder i sekundet, har én stor fordel: man vil kunne beskjære og redigere videoer uten at det går på bekostning av kvalitet om man eksporterer det til 4K eller 1080p.



Alt dette er likevel i oppstartsfasen på smarttelefoner, og vi ser for oss at de aller fleste vil skyte i 4K, hvor man får flere valg når det gjelder antall bilder i sekundet, 20X video zoom (8K kan kun bruke 6X zoom) og filer som er mindre (8K-opptak vil spise opp omtrent 600 MB i minuttet i HEVC-formatet).

(Image credit: Future)

Samsungs robuste, men likevel enkle, kameraapp er fortsatt den beste i smarttelefonverdenen, takket være nye og returnerende funksjonalitet.



Vi liker fortsatt det at man kan dra hvor som helst på skjermen for å hoppe mellom kameraene på fronten og på baksiden, at man kan gjøre en håndbevegelse for å slå på selfie-timeren og at man kan gjøre et dobbelttrykk på den fysiske låseknappen for å starte selve kameraappen.



Nytt i år er såkalt Single Take Mode, som tar i bruk alle tre kameraene på baksiden samtidig over 10 sekunder, slik at man tar et drøss helt forskjellige bilder og videoer. Dette løser problematikken: «Bør jeg ta en video eller bør jeg ta bilder?» Svaret er selvsagt: «Hvorfor ikke gjøre begge deler?»

Man ender opp med ulike fotografier, bilder tatt med vidvinkel, portretter, hyperlapse-videoer, vanlige videoer, og så videre. Når vi testet Single Take Mode merket vi at vi fokuserte mindre på innstillinger, og mer på det som foregikk foran oss; det vi prøvde å få med oss.



Vi har langt mer å si om kamerafunksjonaliteten til Samsung Galaxy S20, noe som kommer frem i den ordinære testen etter at vi har fått brukt litt mer tid på å teste ut de forskjellige elementene. Dette får være nok for denne gang – OK, én ting til: Man kan med enkelhet plukke ut bilder på 33 MP fra videoer man har tatt opp, noe som kan vise seg å være veldig kjekt.

(Image credit: Future)

Bedre batteri, (for) bra spesifikasjoner?

Større batteri på 4000 mAh

Støtte for hurtiglading og trådløs lading

Støtte for trådløs lading av andre enheter

(Image credit: Future)

Galaxy S20 er den første og beste muligheten for de fleste brukere å skaffe seg 5G på smarttelefonene sin. Bare én prosent av smarttelefoner ble solgt med 5G-funksjonalitet i 2019, og de fleste var dyre varianter av 4G-flaggskip.

Det er dog én ting vi vet om 5G, og det er at den nye teknologien sluker batteritid. Samsung har derfor gitt Galaxy S20 et batteri på 4000 mAh, noe som er et fint hopp fra 3400 mAh på S10.



Resten av innmaten er en prosessor på 7 nm, 128 GB RAM og 128 GB intern lagringsplass, samt støtte for å ekspandere dette med et microSD-kort, opp til 1 TB.



Når det gjelder hvordan telefonen føles i bruk befinner Samsung Galaxy S20 definitivt i kategorien «for mye kraft for de aller fleste», siden den nye prosessoren det er snakk om er en Exynos 990.

Denne har 12 GB – ja, 12 GB – RAM å boltre seg på, noe som bør være mer enn nok, selv for de aller mest avanserte brukerne, og selv på dager der man åpner absolutt alt av apper.



I den lille tiden vi fikk bruke telefonene merket vi ingen hakking eller forsinkelser når vi gikk fra app til app, og selv om vi ikke fikk anledning til å utføre ytelsestester er vi ganske sikre på at disse modellene i det aller minste kommer til å konkurrere godt med iPhone.



Samsungs «Super Fast»-lading returnerer med S20-telefonene (først brukt i Note 10), og man får med en lader på 25 W på kjøpet.

Telefonen kan også lades trådløst, opp til 15 W, og man kan lade andre enheter som støtter Qi, som eksempelvis Samsung Galaxy Buds og nye Samsung Galaxy Buds+, ved å legge disse på baksiden av telefonen.



Vi har ikke helt skjønt hva som er nytt i One UI 2.0-brukergrensesnittet, men vi fikk med oss at den nye programvaren har integrert Google Duo-videosamtaler direkte i ringeappen. Man vil også kunne foreta videosamtaler i FullHD med opptil åtte personer samtidig, ifølge Samsung.

Foreløpig konklusjon

(Image credit: Future)

Galaxy S20 kommer til å være en krumtapp når det gjelder å spre 5G-teknologi, mer enn noen annen telefon som kom før den, men det er ikke bare raske hastigheter som er nytt i år.



Trippelkamerasystemet med en telefotosensor på 64 MP, som klarer 3X optisk zoom/30X digital zoom, er den virkelige stjernen på laget, og er enkeltpunktet som kommer til å gjøre at du får lyst til å kjøpe S20 hvis du er på en eldre telefon enn den fortsatt formidable Galaxy S10 – og om du har fjorårets modell kan det godt være at du likevel kommer til å få lyst til å oppgradere.



Dette er telefonen Samsung trengte for å holde tritt med hva Apple har gjort med kameraet i iPhone 11 Pro – og prisen har gått opp i samme slengen i forsøket på å holde følge med rivalen.

5G og generelt bedre teknologi er årsaken — og i år finnes det ingen billig S20e som kan redde verken deg eller lommeboken din, slik som overraskelsen Galaxy S10e kunne i fjor. Istedenfor kommer S10-prisene ifølge Samsung til å falle, slik at forrige generasjon kan fungere som et godt valg om man har et smalere budsjett.



S20+ og Ultra er i andre enden av prissjiktet. Enda bedre teknologi, og når det gjelder Ultra, et langt bedre kamerasystem, men til en vill ny pris.



S20 er derfor den mellomste i søskenflokken som består av S10- og S20-serien, ment for brukere som vil ha noe nytt, men som ikke vil slakte sparegrisen, og det gjenstår å se om det er en bra posisjon å ha i salgstalløyemed.