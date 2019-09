Førsteinntrykk: iPhone 11 Pro

Den kraftigste telefonen på markedet forandrer seg lite – kameraet har blitt langt bedre til både foto og video, og den økte ytelsen betyr at gaming er langt mer imponerende. Likevel er det ikke mye som visuelt skiller årets modell fra modellene fra de to foregående år, så det kan fort hende at brukere vil synes den billigere iPhone 11 mer besnærende.

«By innovation only» var slagordet for lanseringsevenementet for iPhone 11 Pro (med venner) – men det var ikke enormt med innovasjon å spore.



Istedenfor later det til at nye og eksklusive iPhone 11 Pro representerer det beste Apple har å tilby. Den nye telefonen har best ytelse, en ny matt farge (på baksiden) og et kamera som kan gjøre ting ingen annen iPhone noensinne har gjort tidligere.



En av de viktigste grunnene til at Apple har blitt beskyldt for å ha vært preget av gjentakelser de siste årene er at selskapet ofte holder seg til designet fra fjoråret – iPhone 11 Pro ser ut som iPhone XS, som igjen ser ut som iPhone X.



iPhone 11 Pro ligner veldig på fjorårets iPhone XS sett forfra – og Apple vil nok påstå at de ikke trenger å forandre på et design som fungerer, og at de ikke trenger å forandre på ting bare for forandringens skyld.

Baksiden ser helt annerledes ut, siden, som ovennevnt, den har en matt bakside og et kamerasystem som stikker mer ut enn før.



Apple forsikrer oss om at det er oppgraderingene på innsiden som teller, og at det er en hel del av disse denne gangen. Kameraet er selvfølgelig en viktig oppgradering, og nyvinningene i den nye A13 Fusion-prosessoren gir nok en gang mer ytelse til brukerne.

iPhone 11 Pro tilgjengelighet og pris

(Image credit: Techradar)

Vel, det kommer ikke til å overraske noen at nye iPhone 11 Pro er en dyr liten sak – den billigste varianten koster 11999 kroner, og vil være tilgjengelig fredag, 20. september, men med en forhåndsbestilling som starter fredag, 13. september.



Nye iPhone 11 Pro kan kjøpes med tre forskjellige mengder lagringsplass: en med stakkarslige 64 GB, varianten for hvermansen med 256 GB og toppmodellen med 512 GB. Vi fikk ingen 128 GB-variant i år, hvilket antageligvis kunne ha vært det ideelle startpunktet for de fleste.



Siden man heller ikke denne gangen kan legge til egen lagringsplass (hvilket ikke kommer som noe sjokk på noen som er kjent med Apple) vil sikkert noen savne en 1TB-løsning, som man får med for eksempel Note 10 og Note 10 Plus, men Apple mener at halvparten av dette er mer enn nok for alle.

Kamera

(Image credit: Techradar)

Kameraet til nye iPhone 11 Pro vil nok være det de fleste vil være interesserte i – ikke bare verserte det en hel rekke rykter rundt det før 2019-lanseringen, men det endte også opp med å være en av de sterkeste elementene i telefonen.



Som forventet fikk vi et trekamerasystem på baksiden der alle tre har sensorer med en oppløsning på 12 MP: et kamera med et vanlig objektiv, et annet med ultravidvinkel og et siste med en zoomlinse (2x med selve zoomlinsen, 4x om man tenker helt ytterst fra ultravidvinkelen til lengst inn med zoomlinsen.)



Før vi begynner å snakke om ytelsen og allsidigheten ved det nye iPhone 11-kameraet er det viktig å nevne den store firkantede klumpen vi nå har på baksiden av telefonen. Den trengs fordi man nå har tre sensorer og et flash-element – og ved å forhøye kameraseksjonen får brukeren til gjengjeld en generelt tynnere enhet å holde i, samtidig som kameraene er bedre.

(Image credit: Techradar)

Det er umulig å late som at dette gjør at iPhone 11 Pro tar seg godt ut – det ville vært å foretrekke om baksiden var et eneste stort stykke jevnt glass. Selv om vi er vant med at Apple lar kameraet stikke ut på deres enheter føles det ut som om årets utgave har gått for langt – selv om bildene vi så under presentasjonen så særdeles bra ut betyr design mye for brukerne.



Vi vil likevel si at fargevalget på selve humpen, det at den er samme farge som resten av telefonen, hjelper en del – det er ingen tvil om at den svarte varianten vi så før lanseringen var noe få hadde lyst på – men til syvende og sist har telefonen en ganske stor bakside.



Hvordan ser bildene ut? Vel, vi hadde (som vanlig) kun mulighet til å teste kameraet en kort periode i et avgrenset prøveområde. Etter vår erfaring er bildene like skarpe som de alltid har vært, og når vi prøvde kameraet i et område med gode lysforhold var resultatet bilder som tok seg godt ut.

(Image credit: Techradar)

(Image credit: Techradar)

Portrettmodusen er tilbake og er mer imponerende enn noensinne. Her har man fått en ny eksponeringsmodus som gjør at man kan eksponere mer nøyaktig.



Dette gjør også at man kan ta skarpere bilder som ser mer ut som studiofotografier med telefonen, og at det er enklere for enheten å kjenne igjen hva som er bakgrunn og hva som er forgrunn.



Det mest interessante ved kameraet handler dog ikke om det fysiske kameraet, men mer om det Apple kaller Neural Engine, eller AI-delen av iPhone 11 Pro.

Det betyr at ytelsen i dunkel lyssetting har blitt forbedret kontra hva vi så på iPhone X og XS – selv om det er usikkert om dette blir noen reell utfordring for Googles Night Sight, og nettopp dette er noe vi kommer til å utforske i en videre test – og videre vil annen smartfunksjonalitet kunne forbedre bildene du tar på andre måter.



Takket være ultravidvinkel-objektivet som gjør at kameraet kan få med seg en større andel av det som foregår foran deg klarer Apples iPhone-serie nå også å forandre på utsnittet bildet har, selv etter at bildet har blitt tatt.



Så hvis man skulle finne på å bomme litt på innstillingen – at man for eksempel kutter ut en person fra et gruppebilde eller ikke får med seg toppen av en ikonisk bygning – kan man i etterkant simpelthen legge disse til, gitt at kameraet i utgangspunktet fikk det med seg via ultravidvinkellinsen.

iPhone 11 Pro vil til og med visuelt kunne foreslå slike forandringer for deg hvis programvaren mener det finnes en bedre versjon av bildet ditt tatt med et av objektivene – dette mener vi er en fin løsning.



Likevel merket vi en viss mengde vibrasjon når vi skiftet mellom de ulike objektivene, selv om telefonen prøvde å gjøre overgangene så jevne som mulig – dette er for øvrig noe vi har sett på en rekke telefoner, og det gir mening all den tid telefonene prøver å «sette sammen» flere ulike synsfelt, men det gjør likevel at det hele føles litt mindre imponerende.

Design og skjerm

Vi er vant med at Apple forandrer designet på telefonene sine litt etter litt – vi har sett iPhone 3G; 3GS, iPhone 4 og 4S samt iPhone 5 og 5S – så at samme formel brukes med iPhone 11 Pro gir mening.



Hvert år håper vi at Apple presenterer noe nytt som iPhone-fans kan bli genuint opprømte over – tross alt er det en mer interessant opplevelse å se en telefon med et helt nytt utseende enn å bli fortalt at man får en modell med et litt bedre kamera. Realiteten er uansett at Apple bruker mer tid på nye design nå.



iPhone 6 ble til iPhone 6S, som videre forandret seg til iPhone 7, som etter litt tid endte opp som iPhone 8. Når det gjelder sistnevnte gjorde mangelen på designskifte lite, i og med at iPhone X, med et helt nytt design, ble lansert samtidig, og verden fikk den «nye» telefonen den trengte.

Likevel fortsatte det. iPhone X ble til iPhone XS, som nå har blitt til iPhone 11 Pro, modellen vi nå har foran oss. Hvorfor fokuserer vi slik på designet til iPhone? Smarttelefonbrukere beholder i økende grad sine telefoner over lengre tid før de oppgraderer, og derfor kan et nytt design representere en fristende mulighet til å gå over til inneværende modell.

(Image credit: Techradar)

Det er nok mulig at Apple allerede vet dette – det at selskapet nå kun skifter design hver fjerde modell tyder på at selskapet anser oppdateringen av designet en såpass kostbar prosess at vinningen går bort i spinningen.



Denne langdryge fortellingen om designhistorien til iPhone har vært et forsøk på å påpeke at årets iPhone ser omtrentlig ut som den forrige, og den før det igjen. De blanke metallkantene kurver ned i håndflaten, skjermen på 5,8 tommer blir avbrutt av skjermhakket på toppen mens bunnen av telefonen har to perforeringer, en som huser høyttaleren, mens den andre sørger for symmetri.

Det er ikke rettferdig å påstå at denne telefonen ser identisk ut som fjorårets modell, særlig om man ser på baksiden av enheten og den matte overflaten – som forresten kjennes bedre ut i hånden, og selv om det ikke er en gedigen oppgradering er det i alle fall noe som utgjør en forskjell.



Nederst finner man den samme Lightning-inngangen vi har sett de siste par årene – noen forventet en overgang til USB-C, slik vi har sett på iPad Pro og MacBook-maskinene, og som man ser på de fleste andre nye smarttelefoner for tiden.



Vi mistenker at denne forandringen skjer neste år, når Apple endelig skal sette seg ned og jobbe med å omrokkere på konseptet for å lokke til seg kundene som har begynt å bli lei av det sedvanlige designet.



Og hva med fargene man kan få iPhone 11 Pro i? Vel, i år kan man velge mellom stellargrå, sølv, midnattsgrønn og gull.

iOS 13 og bedre lader

(Image credit: Techradar)

Som du kanskje forventet er iPhone 11 Pro modellen ment som utstillingsvindu for iOS 13, siste versjon av Apples mobiloperativsystem. Årets utgave gir oss som vanlig ny funksjonalitet i Apples nye telefoner, og også etter hvert til eldre modeller via senere programvareoppdateringer.



Ytelsen til iPhone 11 Pro er noe Apple fokuserer på, særlig når det gjelder gaming. Slagordet «den raskeste smarttelefonen på markedet» kommer til å holde seg, takket være den oppgraderte innmaten, og vi merket ikke noe til dårlig ytelse når vi hadde modellen i hende.



Spillytelsen, gjort mulig ved hjelp av A13-prosessoren, var helt klart imponerende – vi kjørte spill i skjermens oppløsning med 60 bilder i sekundet, og hastigheten i refleksjonene i karakterens rustning i spillet «Pascal's Wager» var virkelig imponerende, mens den generelle jevnheten i spillet fremsto som utrolig.



Ny funksjonalitet er ikke spesielt imponerende om man ikke har nok batteritid til å bruke den, og i den anledning har Apple gjort en del forandringer på batteriet i iPhone 11 Pro.

Den mye omtalte trådløse ladingen til andre enheter vi har sett fra aktører som Samsung og Huawei har ikke sett dagens lys – dette var forventet, siden ryktene som verserte rett før dagens evenement pekte i retning av at dette hadde blitt kuttet på grunn av at Apple ikke fikk det til å fungere som forventet.



Dette lukter en ny omgang AirPower – den kansellerte trådløse ladematten fra Apple – selskapet ville tydeligvis ikke besudle det overordnede inntrykket av en iPhone-modell som likevel ikke kom til å skape de helt store overskriftene.



Vi regner likevel med at Apple har økt størrelsen på batteriet de brukte i iPhone XS, men som vanlig er vi ikke helt sikre på helt nøyaktig hvor mye det er snakk om. På scenen ble det bekreftet at nye iPhone 11 Pro har en batteritid som er fire timer bedre enn iPhone XS' batteritid, men for oss er det vesentlige at batteriet varer en hel dag.



iPhone XR var den første telefonen som klarte denne bragden, og vi håper at vi kommer til å oppleve det samme med Pro-modellen når vi gjennomfører vår mer inngående test.

Foreløpig konklusjon

(Image credit: Techradar)

Vi har gitt våre førsteinntrykk av Apples iPhone-modeller over en årrekke og selv om selskapet fortsatt er flinke til å skape blest rundt sine nye produkter sitter vi nok en gang igjen med følelsen av at vi ikke er vitne til noe stort hopp fremover.



Det er ikke fordi iPhone 11 Pro på noen som helst måte er en dårlig telefon, men fordi den mangler den saftige og overskriftsgenererende funksjonaliteten vi higet etter å sette tennene i.



Joda, det er forandringer: kameraet har helt tydelig fått de største oppgraderingene, og vil antageligvis la Apple beholde plassen blant de produsentene man anser har telefoner med best kamera.



iPhone 11 Pro er selvfølgelig også Apples kraftigste iPhone-modell til dags dato. Men om den virkelig skulle ha imponert måtte den ha hatt noe spennende som kunne ha fått kundene til å følt at livene deres ble gjort bedre på en eller annen måte – og iPhone 11 Pro føles mer ut som en mer striglet variant av iPhone XS fra 2018, dog med en litt finere bakside.



Likevel er det ikke overskriftene med de store typene som er viktigst, men snarere hvordan telefonen yter under vanlig bruk – så det skal bli spennende å se om vi får noen overraskelser når vi gjennomfører vår fullstendige test av iPhone 11 Pro, slik vi fikk når vi testet batteritiden til fjorårets iPhone XR.