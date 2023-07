En undersøkelse gjennomført av NordVPN viser at mange brukere heller betaler for VPN-bruk med dataene sine enn med penger.

VPN-bruken fortsetter å øke, ettersom stadig flere brukere omfavner dette personvernverktøyet. Men de kan likevel sette seg i en utsatt posisjon.

Forskning som er blitt gjennomført av NordVPN – en av de beste VPN-tjenestene på markedet – har vist at flere enn en fjerdedel av britiske brukere som deltok i undersøkelsen bruker VPN, benytter 40 % av disse gratistjenester som kan være skadelig, og som i flere tilfeller drives av hackere.

Undersøkelsen begynte i 2020 og hadde flere enn 150 000 respondenter fordelt på 18 land. Der kom det frem at unge menn i alderen 25–44 år er mest tilbøyelige til å benytte VPN, mens generasjon Z ofte benytter gratistjenester som kan være risikable – noe som ofte er knyttet til lav inntekt.

Millennials og Gen Z

73 % av VPN-brukerne angir personvern og beskyttelse mot trusler som hovedårsaken til å ta i bruk slike tjenester, mens 27 % av brukerne benytter tjenestene for å få tilgang til innhold som normalt ikke er tilgjengelig der de oppholder seg.

NordVPN hevder imidlertid at bruken av gratis VPN-tjenester «kan medføre risiko [for at brukerne får] personlige opplysninger lekket til datakriminelle, eller gjør dem til mål for ondartede annonser».

Storbritannia hadde en av de største konsentrasjonene av brukere som benyttet VPN vi gratis nettsider. Dette gjelder spesielt aldersgruppen 11–25, studenter og folk med lav inntekt.

Selskapet hevder dessuten at menn av millennial-generasjonen, som utgjør den største enkeltgruppen av VPN-brukere, «er mer tilbøyelige til å utsette seg for de datasikkerhetsmessige utfordringene bruk av gratis VPN kan medføre».

«Oppmerksomheten omkring VPN er voksende fordi brukerne er mer opptatt av sikkerheten til dataene de legger ut på nettet», sier Adrianus Warmenhoven, rådgiver for nettsikkerhet hos NordVPN.

Men de tilføyer at tross dette, «kan brukervanene forbedres – og enkelte velger heller gratisløsninger enn betalingsløsninger, mens andre benytter VPN på jobben men glemmer alt de har lært om datasikkerhet når de kommer hjem».

Warmenhoven hevder at problemet med gratistjenester er at de uansett må generere inntekt på en eller annen måte, så i stedet for å kreve penger av brukerne, «ender de opp med å spore og selge brukerdata til tredjeparter, bombardere brukerne med annonser eller iverksette aggressive virkemidler for å få brukerne til å oppgradere til betalingsversjonen».

De konkluderer med at «det er viktig å velge pålitelige VPN-tjenester, slik at du ikke betaler med dataene dine i stedet for med penger. Husk også at VPN-tjenester byr på mange fordeler, blant annet at du kan surfe inkognito på nettet, benytte offentlig wifi i trygghet og til og med spare penger når du skal bestille feriereiser».

Det er flere gode tips for å sikre tryggheten på nettet, blant annet bruk av sterke passord og verktøy for eliminering av skadevare. Warmenhoven anbefaler dessuten at du begrenser personopplysningene du deler i sosiale medier, ettersom dette kan misbrukes av ondsinnede individer og grupperinger.