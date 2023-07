Xiaomis utfordrer til iPhone 15 får trolig den kraftigste Qualcomm-brikken

I kjølvannet av de glimrende mobilene Xiaomi 13 og 13 Pro, arbeider selskapet for tiden trolig med arvtagerne Xiaomi 14 and 14 Pro. En ny melding antyder at disse mobilene vil leveres med Qualcomms neste prosessorbrikke Snapdragon 8 Gen 3. Xiaomi ventes å avduke disse kommende mobiltelefonene i november, først med en lansering i Kina og deretter i Europa, akkurat som de foregående årene.

Meldingen stammer fra den meritterte kinesiske tipseren Digital Chat Station på den kinesiske Twitter-aktige plattformen Weibo. Xiaomi har ofte vært blant de første produsentene av Android-enheter til å ta i bruk det nyeste fra Qualcomm. Eksempelvis var Xiaomi 13-serien blant de første til å ta i bruk Snapdragon 8 Gen 2, noe som resulterte i imponerende ytelse. De havnet uten vanskeligheter i vår oversikt over de beste mobilene fra Xiaomi.

Andre rykter forteller oss at Xiaomi 14 også skal by på flere andre bemerkelsesverdige spesifikasjoner, særlig når det gjelder batteriet. Det skal angivelig være på 4860 mAh, hurtiglades ved 90 W og lades trådløst ved 50 W. Xiaomi 14 Pro skal faktisk overgå disse tallene, med et batteri på 5000 mAh og hurtiglading på 120 W. Den trådløse ladingen skal være den samme for begge modellene.

Selv om Qualcomm ennå ikke offisielt har avduket Snapdragon 8 Gen 3, vil dette trolig skje i forkant av Xiaomis neste mobilllansering. Selskapet har satt en dato for sitt neste Snapdragon Summit, og dette inntreffer tidligere enn vanlig. Det pleier å finne sted i november eller desember, men i år vil det pågå fra 24. til 26. oktober, noe som er noen uker før det vi antar blir en Xiaomi-lansering 14. november.

Kraft og effektivitet over hele fjøla

Både kraften og effektiviteten sies å skulle bli enda bedre med 8 Gen 3. Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2 ga de beste Android-mobilene større effektivitet, og utfordret iPhone med modeller som Samsung Galaxy S23 , OnePlus 11 og naturligvis Xiaomi 13.

Apple har sittet i førersetet når det gjelder batteriene siden lanseringen av iPhone 12 og 12 Pro Max, men nå er situasjonen i ferd med å endre seg igjen. Med hurtigladingens økende utbredelse kombinert med Qualcomms økene effektivitet og større batterier, vil de kommende Android-mobilene kunne bli minst like effektive som de beste iPhone-modellene, noe som vil komme kjøperne av de mest avanserte mobilene på markedet til gode.

