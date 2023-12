Stor Samsung Galaxy S24-lekkasje hinter om design og spesifikasjoner for alle de tre mobilene

Det har vært en jevn strøm av Samsung Galaxy S24-lekkasjer som har kommet de seneste ukene – inkludert noen rykter rundt rammene de senere dagene – men nå har vi stort sett funnet ut det meste. Vi har nemlig sett lekkede renderinger, fargealternativer og spesifikasjoner for alle de tre ventede telefonene i serien.

Alt dette kommer fra den vanligvis pålitelige Windows Report, og det betyr at vi har et ganske omfattende bilde av hva som (trolig) skjer. Som tidligere meldt, er ventet lanseringsdato for disse telefonene onsdag 17. januar 2024.

Ifølge lekkasjen vil Samsung Galaxy S24 få en Exynos 2400-prosessor, 8 GB RAM, en 6,2-tommers skjerm med en maksimal oppdateringsfrekvens på 120 Hz og et trippelobjektiv bestående av 50 MP vidvinkel + 12 MP ultravidvinkel + 10 MP 3x telefoto på baksiden, pluss et 12 MP selfie-kamera. Et 4000 mAh-batteri og 128GB/256GB/512GB lagring er også ventet.

Når det gjelder fargene, vil de tilsynelatende bli Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet og Amber Yellow. Dette gjelder også for det meste for Galaxy S24 Plus, der de eneste forskjellene er 12 GB RAM, ingen lagringsmulighet på 128 GB, en større skjerm på 6,7 tommers og prosessoren Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Den nye Ultra-telefonen

Når det gjelder Samsung Galaxy S24 Ultra, får vi lignende farger med forskjellige navn: Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Violet og Titanium Yellow. Det er et tydelig tegn på at den dyrere modellen vil få en titanramme i stedet for en ramme i aluminium, slik ryktene tidligere har fortalt oss.

Spesifikasjonsmessig viser Windows Report en 6,8-tommers 120Hz-skjerm, en Snapdragon 8 Gen 3-prosessor, 12GB RAM, 256GB/512GB/1TB lagringsplass, et 5000 mAh-batteri, et 12 MP selfie-kamera og fire kameraer bestående av 200 MP + 12 MP ultravidvinkel + 50 MP 5x tele + 10 MP 3x tele på baksiden.

Designet på disse telefonene ligner på Samsung Galaxy S23-serien, men som vi allerede har hørt, forventes S24 Ultra å ha en flatere skjerm. Amber Yellow eller Titanium Yellow ser også ut til å være nye.

Interessant er også delingen mellom Galaxy S24 og Galaxy S24 Plus-modellene når det kommer til Exynos- eller Snapdragon-prosessoren. Tidligere har delingen vært basert på region, ikke modell (selv om Ultra-modellen historisk sett alltid har fått Qualcomm-alternativet).

