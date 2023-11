Lanseringsdatoen til Samsung Galaxy S24 kan ha blitt lekket

Det har lenge virket trolig at Samsung Galaxy S24-serien vil bli avduket i januar, for flere forskjellige kilder hevder dette. Tidligere har det mest spesifikke vi har blitt fortalt vært «fra midten til slutten av januar», men nå har vi endelig fått vite en nøyaktig dato.

I følge det sørkoreanske nettstedet SBS Biz (via SamMobile), vil Samsung Galaxy S24 og dens søsken – Samsung Galaxy S24 Plus og Samsung Galaxy S24 Ultra – bli avduket 17. januar.

Siden hevder at Samsung har ferdigstilt planene for lanseringsarrangementet, som tilsynelatende vil finne sted i San Francisco. Det er også en troverdig dato, gitt at den er i tråd med hva tidligere lekkasjer har antydet.

Hvis dette stemmer, vil lanseringen finne sted litt tidligere på året enn Samsung Galaxy S23-serien, som ble annonsert i februar. Så vi anbefaler likevel at du tar det med en klype salt.

Imidlertid kan den tidlige avdukingen være fornuftig, ettersom SBS Biz bemerker at Samsung sannsynligvis planlegger denne tidligere lanseringen for å bedre kunne utfordre iPhone 15, samt for å kompensere for det for tiden svake tempoet i Samsungs halvledervirksomhet.

Samsungs «AI-mobil»

Denne meldinger legger til at Samsung Galaxy S24 vil bli en «AI-mobil», da den tilsynelatende vil bruke generativ AI. Dette er ikke første gang det hevdes at Samsung Galaxy S24-serien vil romme mye AI. Det er dermed en troverdig påstand, spesielt gitt at vi forventer å se mange telefoner som viser frem sine nye AI-evner i løpet av det kommende året, med tanke på hvor mye AI har utviklet seg den siste tiden.

Det er ikke helt klart hva slags AI Samsung Galaxy S24-serien vil tilby. Tidligere lekkasjer har imidlertid nevnt at den kan være i stand til lignende ting som ChatGPT, i tillegg til å kunne lage bilder fra tekstmeldinger, omtrent som Dall-E. Men vi får rett og slett vente og se hva Samsungs nye mobiler har å tilby når de offisielt presenteres av selskapet.

