Samsung Galaxy AI kan snart by på sanntidsoversettelser i WhatsApp

Live Translate er en del av Galaxy AI-funksjonene som er utviklet av Samsung og tilbyr sanntidsoversettelse mellom språk. Det forventes også å bli tilgjengelig for tredjepartsapper i nær fremtid – der WhatsApp blir en av de første appene som drar nytte av dette.

I følge den pålitelige tipseren @UniverseIce (via Neowin), er WhatsApp-integrasjon underveis, selv om det ikke er noen fastsatt tidsramme for dette ennå. Samsung har tidligere sagt at andre apper vil få Live Translate, uten å spesifisere hvilke apper det kan være.

Nøyaktig hvordan funksjonen vil fungere, gjenstår å se, men på kompatible Samsung-telefoner er den allerede integrert i standard meldingsapp og fungerer også med telefonsamtaler. Det finnes også et frittstående tolkeverktøy for umiddelbare lydoversettelser.

I følge SamMobile kan integrasjonen også strekke seg til WhatsApp-lydsamtaler – slik at du kan få oversettelser mellom språk mens du snakker med noen andre, i tillegg til å få tekstmeldingene dine konvertert.

Alt fokus på AI

Naturligvis forsøker mobilprodusenter å stappe så mye kunstig intelligens inn i enhetene sine som mulig for øyeblikket. Apple viste eksempelvis nylig frem en rekke Apple Intelligence-funksjoner som blir tilgjengelige for iPhone senere i år.

Google har også vært opptatt med AI-funksjoner. Som du kan lese i vår anmeldelse av Google Pixel 8a, er denne modellen i mellomsjiktet den nyeste Pixel-enheten som leveres med alternativer for AI-genererte bakgrunnsbilder, levende språkoversettelse for telefonsamtaler, AI-drevet bilderedigering og mer.

Samsung ønsker definitivt ikke å bli akterutseilt når det gjelder kunstig intelligens, og å gi tredjepartsapper muligheten til å få tilgang til litt AI-magi kan være en måte å gjøre det på – så ballen er nå hos Apple og Google.

Vi får sannsynligvis høre mer om nye AI-innovasjoner på det neste Samsung Galaxy Unpacked-arrangementet onsdag 10. juli. Forventede maskinvarelanseringer inkluderer Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch 7 og Galaxy Watch Ultra.