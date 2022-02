Windows 11 får nytt triks i ermet som kan tekke Samsung Galaxy S22-eiere

Brukere av Windows 10 og Windows 11 blir snart introdusert for en nyvinning i oppgavelinjen som kan finne på å bli en vinner for alle med Samsung-telefoner som bruker Your Phone-appen.



Hvis du faller innunder den ovennevnte kategorien vet du selvsagt allerede at det er mulig å kjøre apper fra enkelte Samsung-telefoner på Windows via Your Phone, og snart vil det være å finne et ikon i oppgavelinjen som gjør det enklere å åpne appene man brukte sist på telefonen.



Dette ble påpekt på Twitter av Analy Otero Diaz, Principal Program Manager Lead hos Microsoft. Saken ble først omtalt av nettstedet XDA Developers, som også merket seg at denne detaljen ble avslørt av Samsung under gårsdagens Unpacked-arrangement, der Galaxy S22 og de andre nye modellene i serien (som for eksempel Note-lignende S22 Ultra) ble avslørt.

#WindowsInsiders new @MSYourPhone feature coming your way! Recent apps built into your taskbar. Making it easier to go back to the apps that you were recently using on your Samsung phone. pic.twitter.com/fJgXT6zgRzFebruary 9, 2022 See more

Som tvitringen i bildet over sier, så vil Your Phone-ikonet være å finne på høyre side av oppgavelinjen, i varselseksjonen ved siden av datoen, klokka, nettverksstatus og så videre. Klikker man på ikonet får man opp et panel med de tre sist brukte telefonappene, slik at du enkelt kan få tilgang til programmene du nettopp brukte på Samsung-telefonen din – og dermed fortsette arbeidet du holdt på med, denne gangen i Windows.



Denne funksjonen «kommer i retning deg», ifølge Diaz, så vi regner med at det ikke er lenge til den vil være å finne i aksjon, noe som vil gjøre livet enklere for alle som bruker Windows 10 og 11.

Kommentar: Fortsatt bare Samsung, ikke sant?

Dette er ikke første gangen du har kunnet bruke Android-apper via Samsung-enheter på Windows, men denne funksjonen gjør det enklere enn noengang å komme i gang. Er man av typen som ikke trakter etter et nytt ikon på oppgavelinjen, så er det heller ingenting i veien for å slå hele greia av (gå til app-panelet under innstillinger, finn Your Phone, slå så av funksjonen som viser nylig brukte apper i varslingsområdet.)



Enkelte Twitter-brukere spurte Diaz hvorfor denne funksjonen kun fungerer med Samsung-telefoner, og fikk et svar som ligner stort på det Microsoft allerede har sagt tidligere – at det trengs et dypere nivå av integrasjon mellom enheter og operativsystemer for å få dette til å fungere, og at programvaregiganten samarbeider direkte med Samsung for å få det til å fungere.



Interessant nok ymtet Diaz om at vi kommer til å bli servert flere godbiter knyttet til denne funksjonen i fremtiden. I en annen tvitring sa hun: «det kommer mer snart», uten å avsløre nøyaktig hva dette innebærer. (Hun sikter ikke til støtte til maskinvare det ikke står Samsung på, såpass vet vi.)



Husk også at Windows 11 kommer til å få innebygget støtte for Android-apper veldig snart, faktisk allerede inneværende måned, men foreløpig kun for brukere av betaversjonen. Det andre forbeholdet som må nevnes er at dette ikke er snakk om alle Android-apper, kun de som er å finne i Amazon App Store (som leveres via Microsoft Store.) Det er likevel en begynnelse, og som ovennevnt vil dette være snakk om Android-apper som kjører kode på selve PC-en (i motsetning til å kjøre programmene på en Samsung-telefon og strømme bildet til datamaskinen.