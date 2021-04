«The Last of Us»-remake etter sigende på vei til PS5

Naughty Dog jobber etter sigende på en remake av «The Last of Us» til PS5.



Dette ifølge en Bloomberg-artikkel som hevder at Sonys Visual Arts-studio tidligere jobbet på en remake av storspillet fra 2013, før Naughty Dog tok over prosjektet.



Artikkelen bekrefter også rykter om at et nytt spill i Unchartered-serien er på vei, og hevder at en gruppe innad i Visual Arts ble satt til å jobbe på et flerspiller-fokusert spill (antakeligvis «The Last of Us 2»-flerspillerdelen) mens en annen gruppe ble satt til «å jobbe på et nytt Unchartered-spill, som overses av Naughty Dog».

Ifølge artikkelen har Visual Arts også pitchet idéen om en PS5-remake av det første Unchartered-spillet til Sony.



«Den idéen kokte raskt bort fordi det hadde blitt dyrt og krevd for mye ekstra design-arbeid», hevder artikkelen. «Teamet bestemte seg heller for å lage en remake av Naughty Dogs melankolske zombie-hit fra 2013, 'The Last of Us'.»

Dobbelt opp

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

Bloomberg stadfester at Visual Arts planla at «The Last of Us»-remaken skulle ha «et lignende utseende og føles likt ut» som «The Last of Us 2», som var under utvikling på den tiden, slik at spillene kunne selges samlet som en pakke ved lansering.



Ifølge artikkelen aksepterte Sony pitchen, og ville holde prosjektet hemmelig under kodenavnet T1X. Da mange av medarbeiderne i Visual Arts ble overført til utviklingen av «The Last of Us 2», tok Naughty Dog etter sigende over spakene.



Selv om Naughty Dog ikke har bekreftet hvorvidt de jobber på en remake av «The Last of Us» avslørte selskapets sjef, Neil Druckmann, tidligere i år at teamet jobber på «flere kule ting» til PS5. Hvis informasjonen i Bloomberg-artikkelen medfører riktighet, er en av disse prosjektene «The Last of US»-remaken.



I tillegg går det for tiden rykter om at et nytt Unchartered-spill er på vei til PS5, og at et «hemmelig» studio skal være involvert. Ryktene skøt fart da Michael Mumbauer, tidligere sjef for Visual Arts, nå hos PlayStation World Wide Studios, oppdaterte LinkedIn-profilen sin med en tekstsnutt som informerte om at han har bygget en «helt nytt, stjernespekket, AAA action/adventure-team for PlayStation», med base i San Diego.



Som alltid bør man ha i mente at dette kun er rykter, men Bloomberg-skribent Jason Schreier har tradisjonelt vært flink på å treffe med ryktebaserte spådommer. Verken Sony eller Naughty Dog har bekreftet eller avkreftet ryktene om de to ovennevnte spillene.