Telia skroter Huawei

Knappe to uker har gått siden Telenor lanserte sitt første store pilotprosjekt i Elverum, mens Telia nå med brask og bram annonserer en dato for full implementering av 5G – sammen med Ericsson.

For administrerende direktør i Telia, Abraham Foss, er det viktig å understreke at dagens pressekonferanse ikke handler om pilotprosjekter, men om reell utbygging av det eksisterende mobilnettet. Telia har hatt flere pilotprosjekter gående, blant annet et kortdistansenett mellom sitt hovedkvarter i Nydalen og Odeon kino, nærmere Storo; men nå er det altså den faktiske utbyggingen av mobilnettet som Telia presenterer som trekkplaster.

«Vi skal være navet i det digitale økosystemet» bedyrer Foss fra fronten av rommet. «Vi skal bygge et nasjonalt 5G-nett i løpet av 2023.»

Abraham Foss og Nicolai Astrup fornøyd med aggressive planer for utbyggingen av 5G-nettet. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Det er ikke tilfeldig at Telia nå velger å gå aggressivt ut i etterkant av Telenors storstilte pilotavsløring. Normalt sett sitter Telia stille i båten på denne tiden av året, men i dag avslører Foss at selskapet tar sikte på å være først med kommersiell implementering av 5G i mobilnettet innen utgangen av April neste år.

Telenor har også uttalt at oppstart for generell oppgradering av mobilnettet til 5G-teknologi vil finne sted neste år, men der det gamle Televerket er vage setter nå Telia et relativt klart mål om å starte arbeidet i begynnelsen av andre kvartal 2020, og å ha et fullt oppgradert nasjonalt nett innen utgangen av 2023.

Jenny Lindqvist presenterer samarbeidet mellom Ericsson og Telia. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Huawei ute av dansen

Sammen med Foss står Jenny Lindqvist, Head of Norden and Central Europe i Ericsson – for Telia har ikke bare bestemt seg for når basestasjonene skal oppgraderes, men også hva slags utstyr som skal erstatte det gamle. Det skal nå mye til for at Huawei fortsatt er med i dansen, siden også Telia nå velger å gå for 5G-utstyr fra den svenske giganten.

Både Nicolai Astrup og Abraham Foss avgir i løpet av pressekonferansen relativt kryptiske svar på spørsmål om det har vært noen politiske føringer på hvorvidt Huawei skulle vrakes. «Vi utelukker ingen enkeltleverandører» er mantraet til Astrup, mens Foss er bestemt når han forklarer at selve avgjørelsen skjer på bedriftsnivå. Hva som har skjedd i forkant av avgjørelsen er fortsatt uklart.