Svenske Urbanista lanserer soldrevne hodetelefoner med nærmest ubegrenset batteritid

Situasjonen er velkjent: Du er ute på vift, og plutselig går de trådløse hodetelefonene dine tom for strøm – og laderen ligger selvfølgelig gjenglemt hjemme, og ikke i sekken. I de fleste tilfeller vil dette scenarioet innebære at du pent må klare deg uten musikk i noen timer, men nå kan du snart glemme laderen så mye du vil. De seneste støydempede hodetelefonene fra Urbanista trenger rett og slett ingen lader, all energien man trenger hentes rett fra hovedkilden: sola.



Urbanista Los Angeles kan konvertere all slags lys, både utendørs og innendørs, til «obegränsad energi som sedan driver dina hörlurar», ifølge det svenske selskapet.



Dette takket være et partnerskap med Exeger, et selskap som har utviklet et nytt materiale ved navn Powerfoyle, som altså kan konvertere «enhver form for lys til ren energi, og som kan sømløst integreres i ethvert design». I Urbanista Los Angeles sitter dette materialet plassert i hodebøylen, og skal en dømme utifra bildene, så ligner ikke dette stort på solcellene i gamle kalkulatorer.



Dette betyr at de trådløse hodetelefonene kontinuerlig lades, såfremt de ikke ligger mørkt. Ifølge Urbanista skal det holde med «kun én time» utendørs på en solskinnsdag for å få tre timer brukstid, mens én time utendørs når det er overskyet vil gi deg to timer batteritid.



De lades til og med av mer dunkelt lys, og lys fra lyspærer, så det holder å bruke (eller legge de fra seg) i et godt belyst rom hvis man ønsker å toppe batteriet – og når hodetelefonene ikke er i bruk kan man simpelthen legge dem i vinduskarmen for å få en liten time eller to ekstra.



Batteritiden er totalt på 50 timer, så det er uansett ikke slik at man behøver å lade hodetelefonene med USB-C-inngangen spesielt ofte, og om man er av typen som ikke hører på musikk i mer enn et par timer i døgnet, så er det ikke sikkert man trenger å lade med kabel i det hele tatt (gitt at teknologien er såpass imponerende som selskapet hevder.)

Fra Miami til Los Angeles

I likhet med Urbanista Miami-hodetelefonene har Los Angeles-varianten neodymium-elementer på 40 mm, en innebygget mikrofon, Bluetooth 5-støtte, en automatisk pausefunksjon og valget mellom Siri eller Google Assistant.



Hvis de yter i nærheten av forgjengerne, så kan man se frem til et velbalansert lydbilde med en ganske så raff bass, passende til pop og hiphop. Da vi testet Urbanista Miami var vi likevel ikke helt overbevist over nøyaktigheten og detaljene, så om man er en feinschmecker, så kan det være verdt å ta en lytt i butikken (om mulig) før man kjøper.

Såkalt Hybrid Active Noise Cancelling (mikrofoner både på innsiden og utsiden av hodetelefonene) tar seg av støydempingen, men om man trenger å høre noe fra omverdenen kan man simpelthen trykke på en knapp for å få tilgang til lydene utenfra.



Når det gjelder design, så ser det ut til at Los Angeles følger i Miami-modellenes fotspor. Her får man generøst med fôr i øreputene og en justerbar hodebøyle – et design vi synes var ganske så komfortabelt, så vi liker at Urbanista har tatt med seg dette videre i de soldrevne hodetelefonene.

(Image credit: Urbanista)

På tross av at Los Angeles virker svært futuristiske, så har Urbanista vært snille med prisen. Antallet kroner man må ut med når hodesettet lanseres er 1 999, hvilket er langt rimeligere enn det man må ut med for mange av de beste hodesettene nå til dags. Sony WH-1000XM4 går eksempelvis i skrivende stund for 3290 kroner.



Urbanista Los Angeles kan nå forhåndsbestilles via selskapets hjemmesider. Lanseringsdato skal være i slutten av juli.