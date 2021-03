Test: Urbanista Miami

For deg som vil ha kraftig bass i kombinasjon med et stilfullt design, så kan Urbanistas nye hodetelefoner Miami være et prisgunstig alternativ til dyre toppmodeller som Sony WH-1000XM4 og Bose Noise Cancelling Headphones 700. Støydempingen imponerer riktignok ikke nevneverdig, men batterilevetiden er til gjengjeld blant de aller beste, og lydkvaliteten står godt til prisen du betaler.

Kort oppsummert

Med Miami ser det ut til at svenske Urbanista sikter mot å levere et prisgunstig alternativ til toppmodeller som Sony WH-1000XM4 og Bose Noise Cancelling Headphones 700, og på mange måter får de til nettopp det.

Miami har et stilfullt design som helt sikkert vil appellere til selskapets kundegruppe, og det er heller ingenting å si på kvalitetsfølelsen.

Komforten er også ivaretatt, rent bortsett fra at de kan oppleves som stramme over hodet for noen. Utover det er de godt polstret både i bøylen og klokkene.

Ikke overraskende leverer Miami et lydbilde som er best tilpasset pop og RnB, så hvis det er sjangrene du foretrekker så finner du nok det du leter etter her. Er du opptatt av et mer balansert og detaljriklydbilde, bør du derimot belage deg på å betale mer.

En annen ting som ikke imponerer spesielt mye er den aktive støydempingen. Den gjør nemlig ikke en spesielt god jobb med å dempe mellomtonen, og resultatet er at stemmer slipper bedre gjennom enn man skulle ønske mens de fleste typer lyd får en hul "telefon"-kvalitet som ikke er spesielt hyggelig å høre på.

Heldigvis henter Urbanista Miami seg inn på batterilevetid, for her overgår de selv noen av de aller beste på markedet med hele 40 timer med ANC og 50 timer uten.

Totalt sett leverer Urbanista et par gode hodetelefoner med Miami – bare husk at de passer best for deg som vil prioritere basstung lyd og lang batterilevetid fremfor god aktiv støydemping.

Urbanista Miami: Pris og tilgjengelighet

Vår testutgave av Urbanista Miami har en iøynefallende mørk rosafarge, men de finnes også i grønn, hvit og sort. (Image credit: Truls Steinung)

Urbanista Miami er i salg i norske nettbutikker og på Urbanista.com for 1499 kroner, og du får dem i de fire fargene rosa, grønn, sort og hvit.

Design og brukeropplevelse

Miami er Urbanistas andre forsøk på å lage denne typen trådløse og støydempende hodetelefoner, og sammenlignet med modellen New York så har Miami fått ett litt slankere og nettere design. Samtidig videreføres Urbanistas vante designspråk med friske farger, store flater og harde kanter.

Vi opplever designet som stilig og moderne, og det vil nok tiltale unge kjøpere ekstra mye. Det er også fint at du kan velge å stikke deg ut med friske farger, eller bare gå for den mer nøytrale og tradisjonelle sorte varianten.

Høyre klokke er utstyrt med av/på-knapp og volumknapper... (Image credit: Truls Steinung)

Vi opplever også byggekvaliteten som overbevisende med solide materialer, og vi vil tro at de vil tåle daglig bruk helt utmerket.

Når det kommer til passform så gjør Urbanista mye riktig her med en godt polstret bøyle og myke øreputer. Fleksibiliteten i festet til øreklokkene gjør også at de vil tilpasse seg ulike hodeformer. Et problem som melder seg for oss er imidlertid at bøylen strammer mer over hodet enn hva som hadde vært ideelt for oss, så hvor godt Miami passer deg er nok avhengig av hodestørrelsen din. Det beste er nok om du får mulighet til å prøve dem på hodet før du eventuelt går til innkjøp.

Betjeningen på hodetelefonene består av en av/på-knapp, volum-knapper som også lar deg hoppe mellom låter når du holder dem inne, og en dedikert knapp som lar deg veksle mellom ANC, Awareness mode, og passiv modus.

... mens venstre klokke har ANC-knapp og USB-C-port. (Image credit: Truls Steinung)

Miami er også utstyrt med en avstandssensor som pauser avspilling når du tar dem av og starte igjen når du tar dem på, og denne fungerte fint i løpet av vår testing.

Lading foregår via USB-C og vi må nevne at den medfølgende kabelen er ekstremt kort, men den får jobben gjort. De er også utstyrt med en 3,5-mm-kontakt som kan komme godt med i enkelte situasjoner, og den medfølgende kabelen er utstyrt med en multifunksjonsknapp.

Avstandssensoren sitter på innsiden av høyre klokke. (Image credit: Truls Steinung)

Det er også greit å vite at Miami kan brukes med kabel selv når de er tomme for strøm, men dette er først og fremst nyttig i nødstilfeller. Uten elektronikken aktivert låter de nemlig betydelig dårligere, og vi ville nok ikke brukt dem til noe særlig annet enn podcast-lytting i den tilstanden.

Lydkvalitet

Urbanista Miami spesifikasjoner: Høyttalerelementer: 40 mm

Bluetooth-versjon: 5.0

Frekvensrespons: 20 - 20.000 Hz

Impedans: 32 ohm

Følsomhet: 107 dB +/- 3 dB ved 1 kHz

Batterilevetid med ANC: 40 timer

Batterilevetid uten ANC: 50 timer

Medfølgende utstyr: oppbevaringsetui, USB-C-kabel, 3,5 mm-kabel, flyadapter

Med tanke på prisen til Urbanista Miami, så leverer de ganske godt på lydsiden. Det er ingen tvil om at de legger mer vekt på bass enn mange av konkurrentene på markedet, men for dem som vil ha nettopp det så leverer de.

Miami er på sitt beste med moderne og basstung pop, og den notorisk dype bassen i det avsluttende trap-partiet i Billie Eilish' Bad Guy får nærmest tennene til å riste. Samtidig får Dua Lipas mer organiske bass i Don't Start Now et flott trykk og driv, uten at det går utover resten av lydbildet.

Men det er en absolutt grunn til at vi trekker frem bassen som et høydepunkt her, for resten av frekvensresponsen har ikke helt den samme detaljrikdommen vi kunne tenke oss.

Det er ikke dermed sagt at diskant og bass låter dårlig, men detaljrikdommen i mer akustisk musikk kommer ikke like godt frem som i dyrere konkurrenter fra for eksempel Sony og Bose. Lytter du mest til pop og hiphop har ikke det noe særlig betydning, mens andre sikkert vil bli skuffet over at Miami ikke bringer frem alle detaljene de er vant til å høre.

Samtidig skal Miami ha skryt for en ganske grei dynamikk som gjør at musikken låter levende og frisk, og det er heller ikke noe å si på lydnivået de kan levere.

Støydemping

Støydemping er ikke Miamis største styrke. (Image credit: Truls Steinung)

Et aspekt ved Urbanista Miami som ikke imponerer spesielt mye er den aktive støydempingen. Den demper riktignok ganske mye bass og diskant, men mellomtonen slipper til gjengjeld i gjennom i veldig stor grad – faktisk så mye at det nærmest høres ut som den forsterkes. Det gjør i praksis at stemmer høres veldig godt, og de får i tillegg en slags telefonaktig klang som ikke er spesielt behagelig å høre på. Vår opplevelse var stort sett at det bare var bedre å ha støydempingen deaktivert.

Miami er også utstyrt med en Awareness Mode som skal gjøre det mulig å høre omgivelsene når man trenger det, men denne imponerer heller ikke noe særlig. Forskjellen på denne og passiv lyd (altså deaktivert ANC) er forsvinnende liten, og den gjør dermed lite nytte for seg.

Batterilevetid og tilkoblingsmuligheter

Batterilevetiden til Miami er derimot noe som imponerer stort. Selskapet lover hele 40 timers bruk med ANC aktivert, og 50 med funksjonen deaktivert. Dette viser seg også å holde mål i praksis, og de slår dermed mange av de aller beste på akkurat dette punktet. Selv Sonys WH-1000XM4 lover ikke mer en maksimalt 38 timer med ANC deaktivert og 30 med funksjonen aktivert.

Vi hadde heller ingenting å utsette på verken parrings-prosessen eller tilkoblingskvaliteten når de var ferdig satt opp. Noen vil kanskje oppleve det som en mangel at de ikke er utstyrt med AptX eller AptX HD, men i denne prisklassen er ikke det å forvente. I tillegg opplever ikke vi at de leverer en lydkvalitet som hadde gjort at de kunne dra nytte av den ekstra overføringskvaliteten, så det betyr lite i praksis.

Bør jeg kjøpe Urbanista Miami?

Urbanista Miami tar seg godt ut, og er verdt prisen så lenge du setter pris på bass. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp dem hvis ...

... du vil ha et rimeligere alternativ til Sony WH-1000XM4

Så lenge god støydemping ikke er viktig for deg, så kan Urbanista Miami være et greit alternativ til de mange dyrere modellene på markedet.

... du vil ha hodetelefoner som skiller seg ut

Forutsatt at du velge et av de fargerike alternativene, så får du et par hodetelefoner som skiller seg ut i mengden av sorte og grå produkter.

... du er glad i bass

Den kraftige bassen Urbanista Miami leverer, passer spesielt godt til pop og RnB.

Ikke kjøp dem hvis ...

... du vil ha topp lydkvalitet

Urbanista Miami låter bra, men de er ikke på nivå med toppmodeller som Sony WH-1000XM4 eller Bose Noise Cancelling Headphones 700 på dette punktet.

... du vil ha skikkelig støydemping

Vil du ha den beste støydempingen på markedet, må du heller vurdere toppmodellene til Sony, Bose og Apple.