Stor Samsung Galaxy Tab S8-lekkasje avslører alt om de kommende nettbrettene

Alle tegn tyder på at Samsung Galaxy Tab S8-nettbrettene kommer til å bli lansert tidlig i 2022, og nå har vi blitt servert en enorm lekkasje av spesifikasjonene i S8-serien – en lekkasje som avslører de fleste detaljene om de tre enhetene som er på vei.



Informasjonen stammer fra WinFuture, som ellers pleier å være riktig så treffsikre. Opplysningene det er snakk om dekker alt fra prosessorer til kamerakonfigurasjon i Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+, og Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.



Alle de tre nettbrettene vil ta i bruk Android 12, og drivkraften vil komme fra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-prosessoren. Skjermstørrelsene skal være – i ovennevnte rekkefølge – 11 tommer, 12,7 tommer og en gigantisk variant på 14,6 tommer. Alle tre nettbrett sies å ha to kameraer på baksiden, disse skal ha en oppløsning på 13 MP og 6 MP.

(Image credit: WinFuture)

Spesifikasjonene avslørt

Standard- og plussvariantene av Galaxy Tab S8 skal ha 8 GB RAM og enten 128 GB eller 256 GB lagringsplass, ifølge WinFuture, mens Ultra-modellen vil ha opptil 16 GB RAM og opptil 512 GB lagring.



Ifølge spesifikasjonlekkasjen vil Samsung Galaxy Tab S8 Ultra også ha et bedre kamera på fremsiden enn de to andre modellene. Det later til at Samsung virkelig kommer til å tilby valuta for pengene i den dyreste modellen her.



De nye bildene som vises hos WinFuture inneholder ikke mange overraskelser når det gjelder design og det estetiske i Galaxy Tab S8-serien, men et gløtt på S Pen er også inkludert. Per nå er det lite vi ikke vet om de nye nettbrettene.

Kommentar: Samsung fortsetter å gi Apple og iPad sterk konkurranse

Når det gjelder Android-basert rivaler som konkurrerer med Apple iPad, så ligger Samsung i tet. Vi var svært imponerte over det Galaxy Tab S7 hadde å tilby i fjor, og det later til at 2022-serien kommer til å fortsette trenden.



Det vi ikke fikk forrige gang var en Ultra-modell, og nettopp denne varianten ser ut til å ha vært i fokus i år. Basert på rykter ser det ut til at disse nettbrettene kommer til å få en gigantisk skjerm, lav profil og imponerende spesifikasjoner.



Det er liten tvil om at vi kommer til å få nye varianter av minst én av iPad-modellene fra Apple i løpet av 2022, noe som betyr at Samsung må sikre at Galaxy Tab S8 blir en fulltreffer. Basert på det vi har hørt hittill, så ser det ut til at sørkoreanerne er i rute – og nå som man får en tredje modell å velge i er det gode tider for forbrukere flest.



Likevel, bra maskinvare er likegyldig om ikke programvaren holder mål, og Android på enheter i nettbrett-størrelse har tradisjonelt ligget et par knepp bak iPadOS når det gjelder design og funksjonalitet – noe vi håper den kommende Android 12L-oppdateringen kan rette på.