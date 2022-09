Sony lanserte nettopp en ny PS5-modell – men den vil ikke løse det største problemet med konsollen

En lettere PS5-variant ble nettopp lansert i Australia, der Sony har klart å barbere noen gram av den ellers ganske så røslige konsollen.



PS5 har lenge vært kjent som litt av en koloss, men de senere revisjonene av Sony-flaggskipet har faktisk klart å senke vekten noe. Den nye PS5-varianten veier 3,9 kg, 300 gram mindre enn den forrige varianten, som kom på markedet i 2021. Til sammenligning kan man også velge å gå for en nyere variant av PS5 Digital Edition, som veier 3,4 kg – 200 gram lettere enn den forrige utgaven uten BD-drev.

Etter to maskinvare-revisjoner på like mange år har Sony faktisk klart å temme dette beistet av en konsoll. Hvis du sitter på den opprinnelige konsollen, som var tilgjengelig ved lansering, så har du 4,5 kg stående på TV-bordet. Den opprinnelige PS5 Digital Edition var ikke stort lettere, med sine 3,9 kg. Hver gang Sony har kommet med en ny maskinvarerevisjon har vekten gått ned med minst et halvt kilogram, og det er ikke småtteri.



Hvordan er det mulig, spør du? Vel, 2021-varianten hadde en noe mindre kjøleribbe enn den opprinnelige modellen, og det hjalp en hel del på vekten. Aberet med å fire på kjølingen er at konsollen ble noe varmere, noe mange mente at fikk innvirkning på ytelsen.



Vi regner med at vektnedgangen også denne gangen vil være et resultat av at de tunge metallelementene har fått en noe mindre størrelse. Likevel er det en del andre interne komponenter å ta av, slik at man ikke blir sittende igjen med en knøttliten kjøler.

Kommentar: Ny PS5, de samme gamle problemene?

Vi vet ikke ennå hvor lang tid det vil ta før den nye PS5-varianten kommer på markedet i resten av verden. Det er også litt foruroligende at den kun er å finne i Australia akkurat nå. Det høres ikke ut som en PS5-modell som kommer til å løse problemene Sony har med produksjonskapasiteten.



Det kan være at Sony, ved å bruke lettere og eventuelt rimeligere (og enklere tilgjengelige) komponenter, vil kunne klare å lage flere enheter enn tidligere, men det er lite trolig at det kommer til å ha en veldig stor innvirkning. Det er flere grunner til det.



Den globale brikkemangelen er fortsatt gjeldende, og den rådende tankegangen i industrien er at den kommer til å vare til 2023 – minst. Det hjelper heller ikke at forsyningskjedene fortsatt sliter i flere ledd, grunnet blant annet COVID-19-pandemien.

Det er likevel et positivt aspekt å spore blant alt elendet, og det er at Sony har gått ut med en offentliggjøring om at selskapet har planer om å produsere flere PS5-enheter før jul. Den seneste revisjonen av konsollen kan være en del av denne planen.



Det betyr likevel ikke at vi er helt i mål med PS5 ennå. Det hjelper for eksempel ikke at Sony har satt opp prisene på PS5 i verdensdeler som sliter med inflasjon, høye strømpriser og generelt dårligere kjøpekraft. Så, selv om den lettere utgaven korrelerer positivt med PS5-tilgjengelighet, så er det ikke spesielt hyggelig å måtte ut med enorme summer om man tilfeldigvis finner en butikk som selger konsollen.



I skrivende stund må man ut med godt over 10 000 kroner for en PS5-konsoll i Norge, i de nettbutikkene som faktisk har den på lager.